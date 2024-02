Όστιν: Στο νοσοκομείο ο ΥΠΑΜ των ΗΠΑ, μεταβίβασε τις εξουσίες του

Κόσμος

Οι ανακοινώσεις για την εισαγωγή του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ στο νοσοκομείο και για τη μεταβίβαση των εξουσιών του.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ 'Οστιν διακομίσθηκε εκ νέου σήμερα σε νοσοκομείο της Ουάσινγκτον για θεραπεία "συμπτωμάτων που υποδηλώνουν ένα πρόβλημα στην ουροδόχο κύστη", ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, διευκρινίζοντας ότι έχει ενημερωθεί ο Λευκός Οίκος.

Ο 'Οστιν, στον οποίο διαγνώστηκε καρκίνος του προστάτη και πρόσφατα υποβλήθηκε σε εγχείρηση για την αντιμετώπισή του, εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο, στα προάστια της Ουάσινγκτον. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου διατηρεί επί του παρόντος τα καθήκοντά του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πατ Ράιντερ σε γραπτή ανακοίνωση

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο οποίος πάσχει από καρκίνο του προστάτη, μεταβίβασε τις εξουσίες του στην υφυπουργό του χθες Κυριακή, μερικές ώρες μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο εξαιτίας «επείγοντος προβλήματος στην ουροδόχο κύστη», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

«Περί τις 16:55 ο υπουργός Όστιν μεταβίβασε τα καθήκοντά του» στην υφυπουργό του Κάθλιν Χιξ, η οποία τα «ανέλαβε», εξήγησε ο Πατ Ράιντερ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, διευκρινίζοντας πως ο κ. Όστιν εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία και ότι ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο έχουν ενημερωθεί σχετικά.

