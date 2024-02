Κοινωνία

Σκύρος: Ακυβέρνητο πλοίο στα ανοιχτά του νησιού

Ρυμουλκά έσπευσαν στο σημείο όπου έχει μείνει ακυβέρνητο το πλοίο.

(εικόνα αρχείου)

Ακυβέρνητο, λόγω απώλειας πηδαλίου, πλέει φορτηγό πλοίο υπό σημαία Τανζανίας με 21 μέλη πληρώματος σε θαλάσσια περιοχή 13 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Σκύρου.

Το πλοίο είναι άφορτο.

Στο σημείο έχουν φθάσει ήδη ρυμουλκό και 2 παραπλέοντα πλοία. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν ισχυροί νοτιοανατολικοί άνεμοι 7-8 μποφόρ.

