Κοινωνία

Πυρήνες της Φωτιάς: “Ήταν φίλος με ανθρώπους της Greek Mafia και φοβόταν τους... αντιπάλους τους”

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση με "άρωμα" τρομοκρατίας, που άρχισε να ξετυλίγεται την Παρασκευή.

-

To «κουβάρι» της υπόθεσης των συλλήψεων ξετύλιξε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Όπως είπε, η έρευνα ξεκίνησε όταν, έγινε καταγγελία στο τμήμα Εκβιαστών πως, οι δύο ΟΥΚάδες διοχέτευαν με όπλα πρώην στέλεχος των Πυρήνων, που φοβόταν για τη ζωή του.

Ο 45χρονος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση και είχε βγει με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, «είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με αρκετούς ανθρώπους της Greek Mafia», όμως φαίνεται πως απειλούταν από τα μέλη της.

Μετά από έρευνα που έγινε στα σπίτια των ΟΥΚάδων, βρέθηκαν ίχνη εκρηκτικά. Τα δύο στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, υποστήριξαν στις καταθέσεις τους πως τα ίχνη ήταν υπολείμματα από εκπαίδευση που έκαναν στο Σώμα. Σύμφωνα όμως, με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, «το Πολεμικό Ναυτικό είπε δεν κάνει χρήση εκρηκτικών».

Σε κάθε περίπτωση, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ναυτοδικείο.

Όπως είπε όμως, τέλος, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, «και οι δύο ΟΥΚάδες είναι με ποινικό παρελθόν, ο ένας για ναρκωτικά και ο άλλος για ξυλοδαρμούς», ωστόσο, «η Δικαιοσύνη είναι τυφλή, δεν μπορούμε να την κρίνουμε».

