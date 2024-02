Οικονομία

Αγρότες: “Κόκκινη γραμμή” το αφορολόγητο πετρέλαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας από τους 15 αγρότες που θα βρεθεί την Τρίτη στο Μαξίμου, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

-

«Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, πρέπει να δώσει λύση στα προβλήματά μας», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αγρότης, Σωκράτης Αλειφτήρας, ο οποίος θα είναι ένας από τους 15 αγρότες που θα βρεθούν αύριο στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

«Είναι κάποια θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε», παραδέχθηκε, εμφανιζόμενος ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις, όμως ξεκαθάρισε πως, «κόκκινη γραμμή το πετρέλαιο, γιατί αν δεν ρίξουμε το κόστος παραγωγής, δεν μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι στην επόμενη σοδειά που ξεκινά τον άλλο μήνα».

Ερωτηθείς για τυχόν κόντρες μεταξύ των μπλόκων για την επιτροπή που συστάθηκε για να πάει στον Πρωθυπουργό, απάντησε πως, «έχουμε αφήσει τις κομματικές ταυτότητες και είμαστε ενωμένοι, όλοι έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στους 15 που θα πάνε. Είμαστε πάνω από 50 μπλόκα, δεν μπορούμε να πάμε όλοι. Κι εγώ να μην πήγαινα, έχω εμπιστοσύνη ότι θα εκφραστούν όλα τα ζητήματα του κλάδου», ενώ για την εκπροσώπηση της κάθε περιοχής είπε πως, «οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν προβλήματα από την κακοκαιρία, αλλά και στον Έβρο έχουν προβλήματα από τις φωτιές».

«Ο Αυγενάκης έχει γίνει επικοινωνιακός, από εκεί που μας θεωρούσε πολιτικά κατευθυνόμενους», σχολίασε για τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει τι έγινε την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη.

Τέλος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι, «θέλουμε να θεσμοθετηθεί το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο κι αν θέλει η κυβέρνηση, θα βρεθεί ο τρόπος για να μην υπάρχει λαθρεμπόριο».

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρήνες της Φωτιάς: “Ήταν φίλος με ανθρώπους της Greek Mafia και φοβόταν τους... αντιπάλους τους”

Όστιν: Στο νοσοκομείο ο ΥΠΑΜ των ΗΠΑ, μεταβίβασε τις εξουσίες του

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου