Ερυθρά Θάλασσα: Ελληνόκτητο πλοίο έγινε στόχος των Χούθι

Οι ανακοινώσεις για το πλήγμα των Χούθι προς το ελληνόκτητο πλοίο.

Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, το οποίο είναι ελληνόκτητο και πλέει υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, ανέφερε πως έγινε στόχος επίθεσης «με δυο πυραύλους» μέσα σε 20 λεπτά στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα βρετανική ιδιωτική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας.

Οι πύραυλοι κατέπεσαν στη θάλασσα, «το πλήρωμα είναι σώο και αβλαβές» και «κατευθύνεται προς τον λιμένα που αποτελεί επόμενο σταθμό του», ανέφερε η εταιρεία Ambrey για το συμβάν στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει από τα τέλη της περασμένης χρονιάς δεκάδες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα, η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανέφερε πως έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 40 ναυτικά μίλια (74 χιλιόμετρα) νότια της πόλης Αλ Μόχα της Υεμένης. Αργότερα, καθησύχασε με τη σειρά της, αναφέροντας πως παρότι το πλοίο έγινε στόχος δυο πυραύλων, δεν χτυπήθηκε, το πλήρωμα είναι σώο και συνεχίζει την πορεία προς το λιμάνι που αποτελεί τον επόμενο σταθμό του.

