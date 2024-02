Κοινωνία

Κρήτη - Εξαφάνιση γυναικών: Συναγερμός στις Αρχές

Μυστήριο με την εξαφάνιση δύο γυναικών από την Κρήτη. Οι δύο γυναίκες σύμφωνα με πληροφορίες δεν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα.

Δύο εξαφανίσεις γυναικών οι οποίες δεν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η αστυνομία, κινητοποιούν τις τελευταίες ώρες τις Αρχές.

Στην πρώτη περίπτωση, μια γυναίκα 47 ετών, η οποία μένει στο Ηράκλειο, ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι αγνοείται η τύχη της μητέρας της.

Συγκεκριμένα, η 47χρονη είπε τα ξημερώματα ότι το Σάββατο 10 του μήνα μετέφερε στο λιμάνι του Ηρακλείου τη μητέρα της, προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο για τη Ρόδο, προκειμένου η 78χρονη να συνεχίσει για τη Σύμη, όπου μένει μόνιμα. Μητέρα και κόρη επικοινώνησαν τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου, όταν το καράβι βρισκόταν στο λιμάνι της Κάσου. Έκτοτε, το τηλέφωνο της 78χρονης είναι απενεργοποιημένο. Υπάρχουν, ωστόσο, αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η ηλικιωμένη κατέβηκε από το καράβι στο λιμάνι της Ρόδου.

Η δεύτερη εξαφάνιση αφορά σε μια 26χρονη, κάτοικο Χανίων. Όπως είπαν οι συγγενείς της στους αστυνομικούς, η νεαρή κοπέλα έφυγε το Σάββατο για να πάει με το αυτοκίνητό της σε ένα πάρτι φίλου της στα Χανιά.

Και σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνο της αγνοούμενης είναι απενεργοποιημένο. Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε στην περιοχή όπου θα πήγαινε η 26χρονη, φεύγοντας από το σπίτι της.

