Κοινωνία

Γλυφάδα: Πυροβολισμοί σε ναυτιλιακή εταιρεία - Ταμπουρώθηκε μέσα ο ένοπλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για ένοπλο που άνοιξε πυρ στα γραφεία της εταιρείας. Κλιμάκιο της ΕΚΑΜ έσπευσε επί τόπου.

-

Κλήσεις για πυροβολισμούς σε μία ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα δέχθηκε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εμπλεκόμενος φέρεται να είναι ένας πρώην εργαζόμενος στην εν λόγω εταιρεία, ο οποίος ταμπουρώθηκε μέσα στα γραφεία της εταιρείας.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις τραυματίες από τους πυροβολισμούς, ενώ κατά κάποιες άλλες πληροφορίες το ένα από τα τρία άτομα υπέκυψε στα τραύματα του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή, καθιώς και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ, ώστε να παρέμβει εφόσον απαιτηθεί





Ειδήσεις σήμερα:

Η απόλυση δικαστή για αναξιοπρεπή συμπεριφορά άργησε... τέσσερα χρόνια!

Αγρότες - Βορίδης: Ο Μητσοτάκης θα κάνει πρόταση εξαιρετικά θετική για την Ενέργεια (βίντεο)

“Πυρήνες” - Ραγκούση για Greek Mafia: Φιάσκο με... fast track διαδικασίες (βίντεο)