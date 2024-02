Ράφα: Δύο όμηροι απελευθερώθηκαν, δεκάδες Παλαιστίνιοι νεκροί (εικόνες)

Επιμένει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα ο Νετανιάχου. Εκατόμβη νεκρών και καταστροφές στη Ράφα.

«Μόνο η συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης» ως «τη νίκη» θα επιτρέψει την απελευθέρωση «όλων των ομήρων μας» από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση δύο ομήρων έπειτα από επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα στη διάρκεια της νύκτας.

«Μόνο η συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης ως την ολοκληρωτική νίκη θα καταλήξει στην απελευθέρωση όλων των ομήρων μας. Δεν θα χάσουμε καμία ευκαιρία να τους φέρουμε πίσω», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Our soldiers and special forces are heroes.



Thanks to their bravery, two of the hostages, Fernando Simon Marman, 61, and Norberto Louis Har, 70, were rescued and reunited with their families last night.



