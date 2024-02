Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΚΠΑ: “Έριξαν” τον server για να μην γίνει η τηλεξεταστική

Η ανακοίνωση του φοιτητικού κινήματος για την τηλεξαστική και τον server που «έπεσε».

Παρέμβαση στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου έκαναν οι φοιτητές του ΕΚΠΑ, για να μη γίνει η εξεταστική, μέσω διαδικτύου.

Σε σχετική του ανακοίνωση, οι φοιτητικοί σύλλογοι, αναφέρουν πως «έριξαν τον σέρβερ του πανεπιστημίου, μπλοκάροντας έτσι την εξεταστική».

«Η κυβέρνηση προσπάθησε να παρακάμψει, με εκβιαστικό τρόπο, το φοιτητικό κίνημα με την εξ’ αποστάσεως εξεταστική! Ενάντια στις μεθοδεύσεις αυτές, σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι του ΕΚΠΑ μαζί με τον Σύλλογο Διοικητικών Υπαλλήλων, απαντούν από κοινού με παρέμβαση στο ΚΛΕΙΔΙ (Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου) του ΕΚΠΑ., ρίχνοντας τους σέρβερ του πανεπιστημίου, μπλοκάροντας έτσι την τηλεξεταστική.

ΟΧΙ στην Τηλεξεταστική- ΟΧΙ στους κυβερνητικούς εκβιασμούς!

Νίκη στον αγώνα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια! Το δίκιο το έχουν πάντα οι φοιτητές», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

