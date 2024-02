Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας και οι δύσκολες ημέρες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια και την επίδραση που δέχονται από την έκλειψη, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για μια «πολύ περίεργη εβδομάδα που πρέπει να προσέχουμε», μίλησε η Λίτσα Πατέρα την Δευτέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Έχουμε μια όψη που είναι πάρα πολύ δυνατή και σημαντική, αλλά και αρκετά επικίνδυνη», είπε η αστρολόγος.

Η Λίτσα Πατέρα συμπλήρωσε ότι «Ο Άρης θα αγγίξει τον Πλούτωνα, που είναι μεγάλη ενέργεια και για το θετικό και για το αρνητικό. Μπορεί να είμαστε αρκετά επιθετικοί ή βιαστικοί ή αγχωμένοι».

Σημείωσε πάντως ότι «η Αφροδίτη είναι στον Αιγόκερω και πολλοί θα έρθουν πιο κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα και θα γίνουν προτάσεις για γάμους, όμως χρειάζεται προσοχή».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





