Γλυφάδα - Ναυτιλιακή εταιρεία: Τέσσερις νεκροί από την φονική εισβολή

Ποια είναι τα τρία θύματα του πρώην εργαζόμενου στο σπίτι συν-ιδιοκτήτη της εταιρείας. Άνοιξε πυρ αφού “μπούκαρε” στο κτήριο. Που και πως εντοπίστηκε νεκρός. Το χρονικό της τραγωδίας.

Τέσσερις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της εισβολής ενόπλου το πρωί σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που επικαλείται το ΑΠΕ - ΜΠΕ, την ζωή τους έχασαν από τις σφαίρες του δράστη η ιδιοκτήτρια της εταιρείας ηλικίας 67 ετών, ο συνιδιοκτήτης και διαχειριστής και ένας πρώην καπετάνιος, υπάλληλος της εταιρείας.

Νεκρός επίσης είναι ο δράστης, ο οποίος βρέθηκε με το όπλο δίπλα του στο υπόγειο του κτιρίου από τους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ που τον αναζητούσαν. Ο δράστης ήταν 70χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος είχε απολυθεί πρόσφατα από την εταιρεία, όπως κατέθεσαν άλλοι εργαζόμενοι.

Αρχικώς οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες, από τους οποίους μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα της, ωστόσο δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων του αλλοδαπού, πρώην συνάδελφου τους, αυξήθηκε δραματικά, καθώς και οι δύο άνδρες άφησαν την τελευταία πνοή τους.

Το χρονικό της φονικής εισβολής

Σύμφωνα με την Αστυνομία περίπου στις 10.20 το πρωί ο ένοπλος μπήκε στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αρτεμισίου και Φλέμινγκ. Ο δράστης εισήλθε στο κτήριο από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης, ανέβηκε στα γραφεία κρατώντας μια καραμπίνα και ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί.

Τρεις άνθρωποι χτυπήθηκαν απο τα πυρά του, ενώ άλλοι αλλόφρονες εγκατέλειψαν τα γραφεία, αναζητώντας βοήθεια.

Δράστης είναι ένας Αιγύπτιος, 70 ετών, πρώην εργαζόμενος στην εταιρεία, ο οποίος αφού άνοιξε πυρ κατά όσων βρίσκονταν στα γραφεία, ταμπουρώθηκε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Πληροφορίες από την Αστυνομία, ανέφεραν ότι άνδρας της ΕΚΑΜ έχει δει με την διόπτρα του τον δράστη και τρία άτομα στο πάτωμα ενός δωματίου και το περιστατικό αντιμετωπίστηκε εξ αρχής ως ενεργή ομηρία.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο ηλικιωμένος δράστης ήταν νεκρός στο υπόγειο του κτηρίου.

Επί τόπου έσπευσαν και δύο κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, καθώς και διασώστες με δύο ασθενοφόρα και μια μηχανή. Αρκετή ώρα μετά τους πυροβολισμούς, με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν στο Ασκηπιείο της Βούληας δύο από τους ομήρους που δεν ήταν μεταξύ των τριών που δέχθηκαν τα θανατηφόρα πλήγματα.





Λόγω της επιχείρησης η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ακόλουθα σημεία:

Λ. Ποσειδώνος και πλατεία Φλέμινγκ,

Λ. Καραμανλή και Καλυψούς,

Αρτεμισίου και Ροντήρη.