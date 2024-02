Life

“Ο πρώτος από εμάς”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 22:30 και την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στις 22:00 με 2 νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση, αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 22:30 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 36

Ο Μάριος καλεί την Έλσα, καθώς ανυπομονεί να βρεθούν για να κάνουν το μεγάλο βήμα και να προχωρήσουν τη σχέση τους. Η Μάρθα και ο Νικόλας συνωμοτούν και προσπαθούν να πείσουν την Έλενα να υιοθετήσει ένα παιδί. Θα τα καταφέρουν; Ο Άλκης δεν αντέχει την αναμονή. Δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει η Κάτια με τον Έβαν στο ίδιο σπίτι και βγάζει τα νεύρα του πάνω σε όλους. Ο Έβαν τραυματίζεται σοβαρά από τον Νικόλα. Μία νέα και όμορφη γυναίκα, η Δήμητρα, είναι η καινούρια διευθύντρια στο σχολείο της Έλσας και σύντομα θα αποκαλυφθεί ότι δεν είναι τόσο άγνωστη στον Άλκη.

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στις 22:00 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 37

Ο Κοσμάς είναι πολύ ευτυχισμένος με τη νέα του δουλειά. Η Σοφία τον συγχαίρει και ξαφνιάζεται, όταν εκείνος της δίνει την πρώτη του επιταγή, για να ξεχρεώσει τον Νικόλα. Η Έλσα δυσκολεύεται με τη σχέση της, καθώς όσο περνάει ο καιρός ο Άλκης αντιπαθεί όλο και πιο πολύ τον Μάριο. Ο Έβαν είναι πλέον με νάρθηκα στο χέρι και υποστηρίζει πως ο Νικόλας τον χτύπησε επίτηδες. Θα καταφέρει να στρέψει την Κάτια εναντίον των φίλων της και να την κρατήσει στο σπίτι τους; Η Δήμητρα επισκέπτεται τον Άλκη στο σπίτι του και πέφτει πάνω στην Κάτια. Η Δήμητρα αποκαλύπτει στον Άλκη κάτι σημαντικό από το παρελθόν, ενώ η Κάτια πνίγεται από ζήλια.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη στις 22:30 & Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

#OPrwtosApoEmas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

