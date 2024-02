Life

“Dragons’ Den Greece II”: Οι συμφωνίες και οι επενδύσεις του 4ου επεισοδίου (βίντεο)

Δείτε τι έγινε στο φαντασμαγορικό show του ΑΝΤ1 για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία.

Το 4ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, έκλεισε με συνολικές επενδύσεις 230.000€, από προσωπικά κεφάλαια των DRAGONS σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν, με το συνολικό ποσό επενδύσεων μέχρι στιγμής να φτάνει τις 516.000€!

Για άλλη μια φορά, είδαμε ενδιαφέροντες επιχειρηματίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας που ήρθαν για να διεκδικήσουν μία επένδυση από τους Έλληνες επενδυτές, αποδεικνύοντας πως ακόμα και ο δύσκολος κόσμος των επιχειρήσεων και των οικονομικών διαπραγματεύσεων κρύβει έντονα συναισθήματα και δυνατές ανθρώπινες ιστορίες.

Δύο φιλόδοξοι επιχειρηματίες κατάφεραν να πάρουν επένδυση στο 4ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II.

Ο Δημήτρης Μάλλιος, μετά από πολλές παρεξηγήσεις και μπερδέματα στη διαπραγμάτευση, έκανε τη μεγαλύτερη συμφωνία για επένδυση που έχει γίνει έως τώρα στο DRAGONS’ DEN GREECE με τον Ιουστίνο Σαρρή, ιδρυτή της εταιρείας WE COOK, μιας πλατφόρμας παροχής υποδομών και delivery για σεφ, έναντι 200.000€ για το 5% της επιχείρησής του και εγγύηση τον εξοπλισμό της κουζίνας.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Η Μαριάνθη Ωρολογά από τις Σέρρες, ιδιοκτήτρια της εταιρείας EAGER CHICK EARLY LEARNING, με συνδρομητικά πακέτα εκπαίδευσης παιδιών με μοντεσσοριανό υλικό, άγγιξε, μεταξύ άλλων, την ευαίσθητη πλευρά της Μαρίας Χατζηστεφανή, η οποία επένδυσε 30.000€ έναντι του 20% της εταιρείας της και ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τους δεσμούς της με την ακριτική πόλη της Ελλάδας.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:



Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, σίγουρα θα προβληματιστούν για το τι δεν λειτούργησε στην παρουσίασή τους μπροστά στους DRAGONS καθώς, παρότι κάποιοι κέρδισαν το ενδιαφέρον τους, δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία με τους επενδυτές.

Οι 6 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στις 22:00, στο μεγαλύτερο show επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, με οικονομικές προσφορές και επενδύσεις που δεν έχουν ξαναδοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση!

