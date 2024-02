Life

“The 2Night Show”: Μαρκέλλα Γιαννάτου και Marseaux το βράδυ της Δευτέρας

"Γυναίκεία υπόθεση" το βράδυ της Δευτέρας, με την Γρηγόρη Αρναούτογλου να υποδέχεται την αγαπημένη ηθοποιό και την δημοφιλή τραγουδίστρια.

Απόψε, Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τη Μαρκέλλα Γιαννάτου. Η αγαπημένη ηθοποιός, φανερά ανανεωμένη, μιλάει για τη Μελία, την μόλις 8 μηνών κόρη της, που της έχει αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή. Τι την δυσκόλεψε στη γέννα της; Πώς ένιωσε όταν γύρισε μόνη της με το μωρό για πρώτη φορά στο σπίτι της; Στη συνέχεια, μιλάει για τον ρόλο της Γερακίνας στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Η Μάγισσα» και εξηγεί γιατί έπρεπε να επιστρέψει στα γυρίσματα 15 μέρες αφότου γέννησε. Θυμάται τις σκηνές που την δυσκόλεψαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και αισθάνεται περήφανη για το τηλεοπτικό αποτέλεσμα της σειράς. Τέλος, μιλάει για τη θεατρική παράσταση «Τα μαγικά Βουνά», που θα πρωταγωνιστεί σε λίγο καιρό.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένη του Γρηγόρη και η Marseaux. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει για την καρμική σχέση που έχει με τον Solmeister, για την ψυχοθεραπεία και τις αλλαγές που παρατηρεί στον εαυτό της, αλλά και για τον έρωτα που παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή της. Στη συνέχεια, αναφέρεται στα social media και την επίθεση που δέχτηκε στο TikTok, όταν ανέβασε ένα βίντεο με την τεφροδόχο της μαμάς της. Γιατί δεν μπορεί να πει το τραγούδι «Αερόσακος»; Γιατί θα λιποθυμούσε αν συναντούσε από κοντά τη Μαρινέλλα; Τέλος, παίζει «Ναι με ακούτε;» με τον Γρηγόρη και αποδεικνύει ότι εκτός από ταλέντο στη φωνή έχει ταλέντο και στην ακοή!

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Δείτε το trailer:





#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης