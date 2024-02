Καιρός

Καιρός – Τρίτη: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Δείτε που θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πως θα κυμανθεί θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές, βαθμιαία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στο Σαρωνικό έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της βόρειας Πελοποννήσου. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι δυτικοί και στα βόρεια νότιοι 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου

Σε όλη τη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού στα δυτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς.

