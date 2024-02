Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια: Ο Μπέος, ο Κασσελάκης, ο Μουτζούρης και οι αντιδράσεις

Η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη στον Κώστα Μουτζούρη και η συνέχεια της κόντρας με τον Αχιλλέα Μπέο.

Ένταση επικρατεί τα τελευταία 24ωρα μεταξύ του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, αλλά και του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου.

Σε ανάρτησή του την Δευτέρα στο X ο Στέφανος Κασσελάκης, ανάρτησε ένα βίντεο που δείχνει τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να κάνει κάποιες ομοφοβικές δηλώσεις και σημειώνει χαρακτηριστικά πως «δυστυχώς υπάρχει και αυτή η Ελλάδα - Μουτζούρης της Ευρώπης».

Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογραμμίζει επίσης πως: «Το χρέος όλων των προοδευτικών Ελλήνων είναι να μη νιώσουμε αδύναμοι μπροστά στη χυδαιότητα, να μη νιώσουμε λιγότεροι, να μη νιώσουμε ηττημένοι.

Η σύγχρονη Ελλάδα του αύριο θα νικήσει το μίσος, την ειρωνεία, την οπισθοδρόμηση.

Θα είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης για ισότητα, για συμπερίληψη, για δικαιοσύνη, για αξιοκρατία, για εκσυγχρονισμό και για πρόοδο».

Απάντηση σχετικά με την ανάρτηση, έδωσε ο Κώστας Μουτζούρης στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Σχετικά με βίντεο από παλαιότερη προσωπική μου στιγμή με φίλους, που παρεμβαίνουν σε μια χιουμοριστική συζήτηση η οποία κατεγράφη παρανόμως (πράξη για την οποία επιφυλάσσομαι ) και διέρρευσε σκοπίμως για ιδιοτελείς και εκβιαστικούς λόγους, έχω να επισημάνω τα παρακάτω:

Σε ότι με αφορά, ουδέποτε ο σεξουαλικός προσδιορισμός ενός ανθρώπου αποτέλεσε ή αποτελεί στοιχείο που να επηρεάζει την κρίση μου. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν.

Ο μοναδικός στόχος μου είναι να προσφέρω έμπρακτα και με έργο στην κοινωνία του Βορείου Αιγαίου. Οτιδήποτε άλλο έχει σκοπό να πλήξει εμένα προσωπικά και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη."

Λίγες ώρες νωρίτερα, υπήρχε συνέχεια στην κόντρα του Στέφανου Κασσελάκη και με τον Αχιλλέα Μπέο με αφορμή μια ατάκα που είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά τη διάρκεια της τριήμερης περιοδείας του στη Θεσσαλία.

Επισκεπτόμενος το Βόλο, ο Στέφανος Κασσελάκης πραγματοποίησε βόλτα στο κέντρο της πόλης, όπου σε συνομιλία του με κατοίκους εκφράστηκε απαξιωτικά για το δήμαρχό τους. Συγκεκριμένα, εξελίχθηκε ο εξής διάλογος:

Πολίτης: Ωραίος ο Βόλος;

Κασσελάκης: Πολύ ωραία πόλη, αλλά πρέπει να την κάνουμε να ακμάσει.

Πολίτης 2: Εγώ είμαι με τον Μπέο, ε; Πρόσεχε πώς μιλάς, ε.

Κασσελάκης: Χ@στηκα, τον έχω χεσμ@@ο τελείως. Πιο χεσμ@@νο δεν μπορούσα να τον έχω.

Τα όσα, ωστόσο, δήλωσε ο κ. Κασσελάκης στην συνομιλία του με τους Βολιώτες προκάλεσαν την ομοφοβική απάντηση του κ. Μπέου, ο οποίος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σχολίασε πως «ενημερώθηκα για μια αηδιαστική δήλωση του Κασσελάκη, τόσο αηδιαστική όσο και ο ίδιος, που αναφερόμενος στο πρόσωπό μου είπε ότι «χέσ@@κε» και πως «με έχει χ@@@ένο». Καμία έκπληξη. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του φυσικό είναι να χ@@τεί…».

Αντιδράσεις στην ομοφοβική επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη, υπήρξαν τόσο από τηνν κυβέρνηση, όσο και από το ΚΚΕ.

Πιο συγκεκριμένα, την επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδίκασε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε σχετικά: «Κατ΄ αρχάς, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να καταδικάσω απερίφραστα, τις επιθέσεις, ομοφοβικές επιθέσεις, ρατσιστικές επιθέσεις κατά του Προέδρου του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, εν προκειμένω, από ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αιρετούς από τους Έλληνες πολίτες. Όχι ότι οι επιθέσεις αυτές πρέπει να κρίνονται με βάση ποιος τις κάνει και σε ποιον τις κάνει. Κατά του οποιουδήποτε πολίτη, θα πω εγώ. Αλλά όσο κι αν είναι έντονες οι πολιτικές μας διαφορές με τον κ. Κασσελάκη, είναι απαράδεκτο να δέχεται, όπως και ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας, τέτοιες επιθέσεις με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Είμαστε απέναντι σε αυτές, τις καταδικάζουμε. Και ένας από τους λόγους που πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μπροστά με νομοσχέδια, όπως αυτό που ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες, είναι να μην έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών. Έχουμε πολλά πράγματα να διαφωνήσουμε, εν προκειμένω με τον κ. Κασσελάκη, με τον οποιονδήποτε πολιτικό μας αντίπαλο. Μπορεί να του ασκηθεί οποιαδήποτε κριτική, αλλά αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Μας βρίσκουν αντίθετους, οριζοντίως και καθέτως».

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, απάντησε με τη σειρά του σχετικά με τις ομοφοβικές επιθέσεις εις βάρος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

"Το ΚΚΕ καταδικάζει τις άθλιες και απαράδεκτες ομοφοβικές επιθέσεις του Δημάρχου Βόλου, Αχ. Μπέου και του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, Κ. Μουτζούρη, εις βάρος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτές οι επιθέσεις, που προέρχονται από παράγοντες τους οποίους η ΝΔ έχει εκθρέψει πολιτικά, έχει συνεργαστεί ή συνεργάζεται μαζί τους και έχει στο παρελθόν στηρίξει – όπως και άλλοι – σε εκλογικές μάχες, αποδεικνύουν και το υποκριτικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα “ανθρώπινα δικαιώματα”, παρά την προσπάθεια κάποιων να της “χτίσουν” προοδευτικό προφίλ."



