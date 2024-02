Life

“Παγιδευμένοι”: μυστικά και ανατροπές στο επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πρώτοι συγκλονιστικές σκηνές από την συνέχεια της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 33

«Κάθε ταξίδι έχει μυστικούς προορισμούς που ο ταξιδιώτης δε γνωρίζει» Martin Buber

Το ταξίδι που έκανε έκπληξη ο Δημήτρης στην Άννα την βρίσκει απροετοίμαστη, καθώς νιώθει ενοχές για το μυστικό που του κρύβει και φοβάται για το πώς εκείνος θα αντιδράσει όταν και αν μάθει την αλήθεια.

Ο Σταύρος κάνει το μεγάλο βήμα με την Αγγελική και της κάνει ξανά πρόταση γάμου.

Όσο η Άννα και ο Δημήτρης λείπουν στη λίμνη Δόξα, ο Ανδρέας βρίσκεται στα ίχνη του Αλέκου για το βράδυ της δολοφονίας του Άκη.

Ο Δημήτρης και η Άννα περνούν όμορφες στιγμές και προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα προβλήματα, όταν ένα μήνυμα που θα πάρει ο Δημήτρης θα ανατρέψει τα πάντα.

Η αγάπη τα συγχωρεί όλα; «Όταν κάποιος που εμπιστεύομαι νιώθω ότι με προδίδει, για κάποιο λόγο, ξεριζώνω ότι καλό έχω μέσα μου…»

Sneak preview





Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης - Μαζική πνευμονική εμβολή: Πώς σώθηκε 25χρονη ασθενής (εικόνες)

Κρήτη - Μπαλωθιές: Συλλήψεις για την “καταιγίδα” από σφαίρες σε γλέντι (εικόνες)

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή: οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και η ανακοίνωση της Αστυνομίας (βίντεο)