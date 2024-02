Κόσμος

Σουηδία: Φωτιά σε πάρκο αναψυχής (βίντεο)

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την φωτιά, ενώ οι αρχές ερευνούν τις αίτια της.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο μεγαλύτερο πάρκο αναψυχής της Σουηδίας, στο Γκέτεμποργκ (δυτικά), με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε ένα νέο θαλάσσιο πάρκο, ενώ 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην εκκένωση ενός ξενοδοχείου και γραφείων που βρίσκονται δίπλα στο πάρκο αναψυχής Liseberg, το οποίο είναι στο κέντρο του Γκέτεμποργκ, διευκρινίζοντας πως 12 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα.

Σε εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα σουηδικά ΜΜΕ διακρίνονται μπάλες φωτιάς, φλόγες και εκρήξεις να καταστρέφουν μια νεροτσουλήθρα, ενώ ένα σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται πάνω από την πόλη.

?? Yet-to-be-opened waterslides at #Liseberg park were engulfed in flames, prompting evacuations of nearby buildings. Plumes of black smoke drifted over #Gothenburg, #Sweden's second-largest city. Authorities are unsure of any casualties. Residents are advised to seek shelter… pic.twitter.com/KseHhEK3X9

Οι σουηδικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ζήτησαν από τους κατοίκους στη γύρω περιοχή «να παραμείνουν εντός των σπιτιών τους, να κλείσουν πόρτες, παράθυρα και να μην χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά» εξαιτίας του καπνού.

Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για έναν πιθανό εμπρησμό και να δοθεί μια εκτίμηση για το ύψος των ζημιών, διευκρίνισε η αστυνομία στο δελτίο τύπου που εξέδωσε.

«Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο θαλάσσιο πάρκο Liseberg Oceana (..) Η φωτιά ξεκίνησε σε ένα από τα αξιοθέατα στο εξωτερικό του κτιρίου και κατόπιν εξαπλώθηκε στο σύνολο του κτιρίου», ανέφερε το Liseberg σε ένα δελτίο τύπου.

Sa trakigt for Liseberg som investerat mycket i detta projekt. pic.twitter.com/Pvjf7MJ6qR

Το θαλάσσιο πάρκο αποτελεί μέρος ενός σχεδίου επέκτασης του πάρκου αναψυχής και επρόκειτο να ανοίξει αργότερα το 2024. Σύμφωνα με το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT, το κόστος του νέου θαλάσσιου πάρκου ανέρχεται σε 1,2 δισεκατομμύρια κορόνες (107 εκατομμύρια ευρώ).

Major fire and explosions at Liseberg’s soon-to-have-opened Oceana waterpark today. Pretty much a complete loss. Absolutely gutted for everyone involved with the project. pic.twitter.com/i4AL5KDS4M

— Adrenaline Nation (@AdrenalineNat) February 12, 2024

