Γεωργιάδης σε Πολάκη: Σας διακατέχει πρωτόγονο μίσος

Νέα σκληρή κόντρα μεταξύ Γεωργιάδη και Πολάκη. Για ποιο λόγο κονταροχτυπήθηκαν οι δύο βουλευτές.

Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους, μεταξύ του υπουργού Υγείας 'Αδ. Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Π. Πολάκη σημειώθηκε στη Βουλή με αφορμή ερώτηση του δεύτερου, με θέμα «Απών ο ΕΟΔΥ από τη δίκη για τις 22 παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ».

«Σας διακατέχει πρωτόγονο μίσος», κατηγόρησε ο κ. Γεωργιάδης τον κ. Πολάκη: «Έχετε κατηγορήσει τον κ. Πουλή και την κα Θεοφιλάτου για 10 αδικήματα και έχει έρθει η ελληνική δικαιοσύνη και έχει πει 10 φορές «αθώοι». Το γεγονός ότι δεν έχετε δεύτερη σκέψη, δείχνει την κακία του χαρακτήρος σας» είπε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: Σας θεωρώ το πιο κακό άνθρωπο στην ελληνική πολιτική σκηνή [..] Αντιλαμβάνεστε την πολιτική μόνο με όρους εχθρού και φίλου. [..] Σε άλλες εποχές, εμένα, προφανώς θα με είχατε σφάξει, εάν είχατε την δυνατότητα» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Όσο για την απόφαση του ΕΟΔΥ να μην παρασταθεί σε επερχόμενη δίκη, ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε γνωμοδότηση πανεπιστημιακού καθηγητή, που έλεγε (προς το ΔΣ του ΕΟΔΥ) ότι εάν παρασταθείτε κινδυνεύετε να καταδικαστείτε σε αγωγή (από τους κατηγορούμενους). Εάν δεν παρασταθείτε δεν χάνετε απολύτως τίποτα, και αν καταδικαστούν μπορείτε να πάτε να ζητήσετε αποζημίωση».

«Εσύ δεν είσαι κακός, είσαι διεφθαρμένος. Δεν είσαι λάθος, είσαι αρχειοθετημένος», σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παραθέτοντας μάλιστα μια παλιά κρητική μαντινάδα: «ποτέ του χοίρου του μαλλί δεν γίνεται μετάξι, κι ο μουζωμένος δεν μπορεί τη μούρη του να αλλάξει».

Απαντώντας στην αναφορά του κ. Πολάκη ότι «εγώ πέρασα από ένα ποταμό χρήματος και τη χέρα μου δεν την άπλωσα», ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ως αναπληρωτής υπουργός Υγείας είχε δώσει εντολή για πληρωμή εικονικών τιμολογίων σε εταιρεία σεκιούριτυ, και μάλιστα για να φυλάττει γραφείο υφυπουργού Υγείας που δεν υπήρχε την εποχή εκείνη.

