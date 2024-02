Κόσμος

Τουρκία - Ερντογάν: ικανοποίηση για την άρση των κυρώσεων και τα F-16

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

-

Την ικανοποίησή του για την προώθηση του τουρκικού αιτήματος από τις ΗΠΑ για προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση τπυ Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: "Είμαστε επίσης ικανοποιημένοι που ολοκληρώθηκε θετικά το αίτημά μας για τα F-16, το οποίο επιδιώκαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εδώ και αρκετό καιρό".

Υποστήριξε επίσης πως "μετά την άρση των κυρώσεων κατά της χώρας μας, η τουρκική αμυντική βιομηχανία θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο".

Δήλωσε επίσης ενθουσιασμένος αναφερόμενος στις νέες μονάδες που εντάχθηκαν στο τουρκικό Ναυτικό.

"Εμείς συνεχίσαμε και θα συνεχίσουμε την πορεία μας χωρίς να δίνουμε σημασία στους επίμονους αντιπάλους. Συνεχίζουμε να συλλέγουμε τους καρπούς των επενδύσεών μας στην αμυντική βιομηχανία", είπε μεταξύ άλλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή: οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και η ανακοίνωση της Αστυνομίας (βίντεο)

Μενίδι: ξυλοκόπησαν αστυνομικό μέχρι λιποθυμίας

Βουλγαρία: νεκρός ο Έλληνας αγνοούμενος