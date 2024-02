Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: η διακοπή και η “επέλαση” των πρασίνων

Συνεχίζει το εκτός έδρας αήττητό του ο Παναθηναϊκός που επικράτησε κόντρα στην ΑΕΚ.

Με εξαίρεση κάποιες... εκλάμψεις, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα στην Α1 Ανδρών/Basket League, μετά την εντός έδρας ήττα από τον Άρη και να επικεντρώνονται πλέον στο Final-8 του Κυπέλλου Ανδρών, που ακολουθεί. Το «τριφύλλι» πέρασε νικηφόρα με 89-69 από το κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος, βελτιώνοντας σε 17-1 το ρεκόρ του και δίνοντας συνέχεια στο εκτός έδρας αήττητο του (9-0). Στον αντίποδα, η Ένωση υποχώρησε στο 7-11 (5-4 εντός έδρας).



Τα δεκάλεπτα: 16-28, 35-48, 53-68, 69-89

Τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο κλειστό των Άνω Λιοσίων και στοχοποίησαν τη διαιτητή του αθηναϊκού ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής της Α1 Ανδρών/Basket League, Βάσω Τσαρούχα, η οποία ήδη είχε προβεί σε μία προειδοποίηση, οδήγησε σε διακοπή της αναμέτρησης, με τους άρχοντες του αγώνα να αποχωρούν στα αποδυτήρια.

Συγκεκριμένα, 6:33΄ πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου και ενώ το σκορ ήταν 48-58, υπέρ του Παναθηναϊκού, μία τεχνική ποινή που χρεώθηκε στον πάγκο της ΑΕΚ για διαμαρτυρίες, οδήγησε σε έκρηξη των «κιτρινόμαυρων» οπαδών, που «στόλισαν» τη διαιτητή.

