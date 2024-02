Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε Χρόνια Πολλά. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

-

Σήμερα, 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ακύλλα και Πρισκίλλης των αποστόλων

. Ευλογίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας (†607).

Ευλογίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας (†607). Οσίων Αβραάμη, Μαρτινιανού (†ε΄αι.), και Συμεώνος, κτίτορος της εν Άθω σεβασμιωτάτης μονής του «Χιλανδαρίου».

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Πρίσκιλλα, Πρισίλλα, Μαρτινιανός.

Η 13η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως:

Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού

Παγκόσμια Ημέρα Κινηματογράφου

Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου

Παγκόσμια Ημέρα Heavy Metal



Η ανατολή του ήλιου είναι στις 07:17, η δύση τουήλιου: 18:00 και η Σελήνη είναι 4 ημερών.

Ο βίος των Αγίων Αποστόλων Ακύλας και Πρίσκιλλα

Οι άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα ήταν ζευγάρι Ιουδαίων που κατοικούσαν στην Κόρινθο και εξασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού. Ήσαν δε άνθρωποι ενάρετοι και ευσεβείς. Όταν ο απόστολος Παύλος, επισκέφθηκε την Κόρινθο, για να διδάξει την ορθόδοξη πίστη, το ζεύγος του προσέφερε θερμή φιλοξενία καθώς είχε εντυπωσιαστεί με το κήρυγμά του. Τόσο τούς άγγιξε ο φλογερός και σωτήριος λόγος του απόστολου, ώστε αφού κατηχήθηκαν και βαπτίσθηκαν από αυτόν, αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν στις περιοδείες του ως βοηθοί του. O απόστολος εντυπωσιάσθηκε τόσο από τις αρετές και τη χριστιανική τους δράση ώστε τούς μνημονεύει στις επιστολές του γράφοντας ότι για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους και το θάρρος είναι ευγνώμων όχι μόνον εκείνος, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Αργότερα οι διώκτες του χριστιανισμού τούς συνέλαβαν και αποκεφάλισαν τους αγίους χαρίζοντάς τους μαζί με τον τίτλο των Αποστόλων και τον τίτλο των Μαρτύρων.

Ποιος ήταν ο Άγιος Μαρτινιανός

O άγιος Μαρτινιανός καταγόταν από την Καισάρεια της Παλαιστίνης και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού. Από μικρός ποθούσε τον βίο της άσκησης και της αφοσίωσης. Σε νεαρή ηλικία έστησε τη σκήτη του στο όρια του όρους Κιβωτού, όπου περνούσε τη ζωή του με θερμή προσευχή, άσκηση και μελέτη του λόγου του Θεού. Η φήμη του, εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη γύρω περιοχή, με αποτέλεσμα να συρρέουν στο κελί του πλήθος κόσμου, πού ζητούσε παρηγοριά και τις συμβουλές του. Εκοιμήθη σε βαθιά γεράματα στο ερημητήριό του.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 169 σημεία

Τροχαίο - Πατήσια: Νεκρός οδηγός μηχανής

Αγρότες - Μητσοτάκης: Η συνάντηση στο Μαξίμου, τα μέτρα και οι προσδοκίες