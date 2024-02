Κόσμος

Γάζα: Πιέσεις στο Ισραήλ για ανακωχή (βίντεο)

Η διεθνής διπλωματία πιέζει το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να είναι ανένδοτος και τις εκκλήσεις να πέφτουν στο κενό.

Η διεθνής πίεση εντείνεται σήμερα προκειμένου να συναφθεί συμφωνία για νέα ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η οποία θα επιτρέψει να απελευθερωθούν κι άλλοι όμηροι, με φόντο την επαπειλούμενη επίθεση στη Ράφα, τελευταίο καταφύγιο για πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο διευθυντής της CIA, της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Ρίτσαρντ Μπερνς, αναμένεται εντός της ημέρας στο Κάιρο, για νέες διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση του Κατάρ, κυρίως για την απελευθέρωση ομήρων που εξακολουθεί να κρατά στον θύλακο το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, σύμφωνα με πηγές ενήμερες σχετικά.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε προ ημερών τον στρατό του να προετοιμαστεί να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα, όπου σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν στοιβαχτεί 1,4 εκατ. Παλαιστίνιοι, με άλλα λόγια ο μισός και πλέον πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας, για να σωθούν από τον πόλεμο που μαίνεται για τέσσερις και πλέον μήνες.

Επανέλαβε χθες Δευτέρα πως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει «τη στρατιωτική πίεση ως την ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς, της οποίας η Ράφα είναι κατ’ αυτόν το «τελευταίο οχυρό», και για να απελευθερωθούν «όλοι οι όμηροι».

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο στρατός απελευθέρωνε δυο ομήρους, Ισραηλινοαργεντινούς, στη Ράφα, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης των ειδικών δυνάμεων, που συνοδεύτηκε από σφοδρούς βομβαρδισμούς οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε περίπου εκατό ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

«Σταθμός»

Οι ΗΠΑ, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, επιμένουν πως εναντιώνονται σε επιχείρηση ευρείας κλίμακας χωρίς λύση για τους άμαχους που είναι παγιδευμένοι στη Ράφα, που πλέον έχει μετατραπεί σε αχανή καταυλισμό προσφύγων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αξίωσε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «αξιόπιστο» σχέδιο για να προστατευθούν οι παλαιστίνιοι άμαχοι πριν ξεκινήσει επίθεση, κατά τη διάρκεια συνάντησής του χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον βασιλιά της Ιορδανίας, τον Αμπντάλα Β΄.

Ο μονάρχης, η χώρα του οποίου ήταν το δεύτερο αραβικό κράτος που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ (το 1994), πήγε πολύ πιο μακριά.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ισραηλινή επίθεση στη Ράφα», όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι ήδη «αφόρητη», τόνισε ο Αμπντάλα Β΄, καλώντας να κηρυχθεί «κατάπαυση του πυρός», «άμεση» και «διαρκής», στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ΗΠΑ εργάζονται για (να συναφθεί) συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, θα φέρει άμεσα περίοδο ηρεμίας τουλάχιστον έξι εβδομάδων στη Γάζα», είπε από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος, η κυβέρνηση του οποίου εξακολουθεί να απορρίπτει κάθε συζήτηση περί κατάπαυσης του πυρός άνευ όρων και επ’ αόριστον.

Την περίοδο αυτή μπορεί να συμφωνηθεί «κάτι με μεγαλύτερη διάρκεια», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εξαπέλυσαν άνευ προηγουμένου έφοδο από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των ισραηλινών αρχών.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίζεται πως θα «εξαλείψει» τη Χαμάς και θα απελευθερώσει «όλους» τους ομήρους, διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο στις οποίες έχουν σκοτωθεί ως τώρα πάνω από 28.300 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων τον οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η κατάσταση των δυο ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες, του Φερνάντο Μαρμάν, 60 ετών, και του Λουίς Αρ, 70 ετών, χαρακτηρίστηκε σταθερή, όμως έπειτα από 128 ημέρες αιχμαλωσίας, έχουν «προφανείς ενδείξεις» έλλειψης «ιατρικής φροντίδας», δήλωσε μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου κοντά στο Τελ Αβίβ όπου εισήχθησαν και τους ξαναβρήκαν οι δικοί τους.

«Είμαστε ευτυχείς σήμερα, αλλά δεν έχουμε νικήσει. Αυτός δεν είναι παρά ένας σταθμός ακόμη προς την επιστροφή στο σπίτι» των ομήρων, είπε ο Ίνταν Μπεχεράνο, γαμπρός του Λουίς Αρ, απηχώντας άλλες οικογένειες απαχθέντων, που πιέζουν την κυβέρνηση Νετανιάχου να κλείσει νέα συμφωνία ανακωχής με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πάνω από 130 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, όμως προ ημερών ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί δήλωσε πως 31 είναι νεκροί, από τους περίπου 250 που απήγαγαν οι παλαιστίνιοι μαχητές την 7η Οκτωβρίου. Ανακωχή μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο επέτρεψε την απελευθέρωση 100 και πλέον ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα 240 Παλαιστινίων που βρίσκονταν σε φυλακές του Ισραήλ.

«Εξαναγκαστικός εκτοπισμός»

Καθώς εντείνονται οι διεθνείς ανησυχίες για την επίθεση στη Ράφα, ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε προχθές Κυριακή πως το Ισραήλ θα προσφέρει στους αμάχους «ασφαλή διέλευση» για να φύγουν από τη Ράφα — χωρίς να ξεκαθαρίσει προς ποια κατεύθυνση.

«Θα απομακρύνουν εσπευσμένα» τον παλαιστινιακό πληθυσμού «πού; Στο φεγγάρι;» διερωτήθηκε στις Βρυξέλλες ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ.

Ο ΟΗΕ δεν πρόκειται ούτε να δεχθεί, ούτε να συμπράξει στον «εξαναγκαστικό εκτοπισμό του πληθυσμού» που έχει καταφύγει στη Ράφα, τόνισε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του.

Η προοπτική της επίθεσης στη Ράφα είναι «τρομακτική», τόνισε από την πλευρά του ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, ενώ ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) Καρίμ Χαν δήλωσε «βαθιά ανήσυχος» για την τύχη των αμάχων.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τους ηγέτες που έχουν επικρίνει εντονότερο το Ισραήλ από την έναρξη των επιχειρήσεών του στη Λωρίδα της Γάζας, αναμένεται σήμερα στο Ντουμπάι και αύριο Τετάρτη στο Κάιρο.

Η Χαμάς προειδοποίησε προχθές Κυριακή ότι ισραηλινή επίθεση στη Ράφα θα «τορπίλιζε» οποιαδήποτε συμφωνία για τους ομήρους.

Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε πως η σύναψη συμφωνίας για νέα ανακωχή θα είχε «τεράστια» οφέλη, τόσο διότι θα επιτρέψει να αφεθούν ελεύθεροι όμηροι, όσο και επειδή θα διανεμηθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στους Γαζαίους.

Κάπου 1,7 εκατ. άνθρωποι, κατά υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών, από το σύνολο των 2,4 εκατ. κατοίκων, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον θύλακο, που παραμένει βυθισμένος σε μείζονα ανθρωπιστική κρίση.

Η Ράφα είναι εξάλλου η βασική πύλη της βοήθειας που φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας, που είναι ανεπαρκής για να καλυφθεί ο ωκεανός αναγκών του πληθυσμού, ο οποίος πλέον απειλείται, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), από «λιμό».

