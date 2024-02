Κοινωνία

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή εταιρεία: “Τους σκότωσε ο… άνθρωπος τους” (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες και οι περιγραφές στον ΑΝΤ1 για τον Αιγύπτιο δράστη που εκτέλεσε την εφοπλίστρια, του διαχειριστή της εταιρείας και του καπετάνιο που προσπάθησε να τους σώσει.

Με βασικό κίνητρο, όπως εκτιμάται από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, την δυσαρέσκεια του για την απαίτηση να φύγει από το πατρικό σπίτι της οικογένειας στην Γυλφάδα, που του είχε παραχωρηθεί για να διαμένει δωρεάν, ο 76χρονος Αιγύπτιος έστρεψε την κάνη του όπλου του και σκότωσε την γυναίκα που για δεκαετίες τον είχε ως έμπιστο της για όλα ;osa αφορούν τουλάχιστον τα σπίτια της ίδιας και της αδελφής της στους Πεταλιούς, τον άντρα της αδελφής της και τον πλοίαρχο που προσπάθησε να αποτρέψει την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας, στην ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Καρνέση, στην Γλυφάδα.

Ο άνδρας ήταν για δεκαετίες στην δούλεψη της οικογένειας και είχε γίνει ουσιαστικά μέλος της, όπως περιγράφει στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαρμαρίου, όπου ανήκουν οι Πεταλιοί, Νίκος Τσαλιάγκος.

Όπως περιέγραψε, στον δράστη του φονικού είχε ανατεθεί η εν λευκώ διαχείριση όλων τω ζητημάτων που σχετίζονταν με τα σπίτια της οικογένειας, εκείνος τους παραλάμβανε από το Μαρμάρι και με σκάφος του πήγαινε στα σπίτια τους και μάλιστα ήταν τόσο στενή η σχέση τους και οι δεσμοί που είχε αναπτύξει με την οικογένεια, που σύμφωνα με τον κ. Τσαλιάγκο, έτρωγαν μαζί στο τραπέζι, αναφέροντας χαρακτηριστικά «από την εποχή της μητέρας της οικογένειας Καρνέση, ήταν ο “άνθρωπος τους”».

Μάλιστα, η Ελευθερία Καρνέση είχε βαπτίστει Χριστιανό Ορθόδοξο τον Αιγύπτιο πριν απο δεκαετίες, δίνοντας του το όνομα Αρης.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας είπε μάλιστα ότι ενώ εδώ και αρκετό καιρό είχε υπάρξει προστριβή και απολυθεί από τις δύο αδελφές Καρνέση, τον είδε στο Μαρμάρι και πριν από 1-2 μήνες και χαιρετήθηκαν.

Αφού απολύθηκε από τις δύο αδελφές του και έλαβε ως αποζημίωση ποσό 60.000 ευρώ, ο Σπύρος Καρνέσης προσέλαβε τον Αιγύπτιο, ο οποίος συνέχισε έτσι να προσφέρει υπηρεσίες και έτσι εξηγείται και η ευκολία να έχει πρόσβαση και στις εγκαταστάσεις της ναυτιλιακής εταιρείας

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και ο ιατρός και στενός φίλος των οικογενειών των αδελφών Καρνέση, Στέλιος Γραμματικάκης, ο οποίος τόνισε πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία ούτε ανησυχούσε τα θύματα του 76χρονου τις τελευταίες ώρες, που τις πέρασε μαζί τους.

Ο κ. Γραμματικάκης είπε ότι το Σαββατοκύριακο βρισκόταν με την Μαρία Καρνέση, η οποία απόλαυσε μια βόλτα στην παραλία το Σάββατο, ενώ την Κυριακή την επισκέφθηκε στο σπίτι της.

Μίλησε με τα καλύτερα λόγια τόσο για εκείνη όσο και για την αδελφή της Δέσποινα, που γλίτωσε από τα πυρά του δράστη καθώς είχε κλειδωθεί σε τουαλέτα των γραφείων, αλλά και για τον σύζυγο της Δέσποινας, που επίσης δολοφονήθηκε από τον Αιγύπτιο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Μαρία είχε την οικονομική διαχείριση, η Δέσποινα ως νομικός την νομική κάλυψη και εκείνος ήταν η “ομπρέλα” της εταιρείας».

«Η Μαρία Καρνέση ήταν πολύ απλός άνθρωπος. Με ένα κινητό των 50 ευρώ, γιατί δεν είχε ούτε smartphone, κινούσε ολόκληρο στόλο και διαχειριζόταν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ήταν πολύ απλοί και ταπεινοί άνθρωποι. Δεν φοβούνταν κανέναν, δεν πίστευαν ότι κάποιος θα τους κάνει κακό. Η Μαρία Καρνέση κυκλοφορούσε μόνης της στην Γυλφάδα, χωρίς προσωπική ασφάλεια. Μπορώ να την παρουσιάσω ως την Μαντώ Μαυρογένους του 2024», είπε ο γιατρός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια του Σπύρου Καρνέση για τα όσα, πρωτοφανή εκτυλίχθηκαν στα γραφεία της ναυτιλιακής στη Γλυφάδα με τραγικό απολογισμό τέσσερις νεκρούς, όταν ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε και άνοιξε πυρ.

«Η οικογένειά μου και εγώ δηλώνουμε βαθύτατα συντετριμμένοι από το τραγικό και αναπάντεχο γεγονός που έπληξε την οικογένειά μας και οδήγησε στην απώλεια της αδελφής μου Μαρίας, του γαμπρού μου Αντώνη Βλασσάκη και του συνεργάτη μας Ηλία Κουκουλάρη. Η ανείπωτη θλίψη των στιγμών επιβάλλει τον ελάχιστο σεβασμό στον πόνο και το πένθος των οικογενειών μας. Παρακαλούμε να αποφεύγεται κάθε συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση».

Το χρονικό της φονικής εισβολής

Ο δράστης ήταν ένας 76χρονος πρώην υπάλληλος της ναυτιλιακής, ο οποίος πρόσφατα απολύθηκε. Οι υπεύθυνοι τής εταιρείας δεν είχαν απενεργοποιήσει την κάρτα του 76χρονου και με αυτήν κατάφερε να μπει στον υπόγειο χώρο στάθμευση στις 10.10 το πρωί. Άφησε το περίστροφο στο αυτοκίνητό του και έβαλε το κυνηγετικό όπλο μέσα σε μία σακούλα. Ανέβηκε στον πρώτο όροφο, όπου πυροβόλησε και σκότωσε δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας υπάλληλος που γνώριζε ότι είχε απολυθεί πρόσφατα, τον είδε να ανεβαίνει τις σκάλες από το υπόγειο με τη σακούλα στα χέρια. Όταν ο υπάλληλος των ρώτησε που πάει, ο δράστης απάντησε: "Θα τους σκοτώσω όλους και θα αυτοκτονήσω."

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι, πρώτα πυροβόλησε τον καπετάνιο Ηλία Κουκουλάρη, στη συνέχεια τον Αντώνη Βλασσάκη και στο τέλος την Μαρία Καρνέση.

Ο γαμπρός του καπετάνιου Ηλία Κουκουλάρη δήλωσε πως ο δράστης "Μπήκε με την καραμπίνα. Πήγε να τον αφοπλίσει ο πεθερός μου, να του πάρει την καραμπίνα και τότε έβγαλε από την τσέπη ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε στην πλάτη και έπεσε νεκρός."

Μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, οι υπάλληλοι τις εταιρείας κάλεσαν την αστυνομία. Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, την οποία και απέκλεισαν. Ασφάλισαν το κτίριο της εταιρείας και πήραν μακρία τους υπάλληλους και κάτοικους της περιοχής

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε πως: "Ήρθαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, ενώ στην συνέχεια ήρθνα διαπραγματευτείς της αστυνομίας και ομάδα της ΕΚΑΜ, που πραγματοποίησαν επιχείρηση στο κτίριο, απεγκλωβίζοντας τους εργαζόμενους της εταιρείας.

