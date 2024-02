Life

“The 2Night Show” – Marseaux: Η απάντηση για το τραγούδι στην τεφροδόχο της μαμάς της (βίντεο)

Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για την ανάρτησή της στο TikTok, που προκάλεσε αντιδράσεις.

Τη Marseaux υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό του "The 2Night Show" το βράδυ της Δευτέρας.

Η γνωστή τραγουδίστρια, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα social media και την επίθεση που δέχτηκε στο TikTok, όταν ανέβασε ένα βίντεο με την τεφροδόχο της μητέρας της.

"Δεν απολογήθηκα. Η μαμά είναι δική μου. Αν θέλω να κάνω ένα αστείο ή ένα TikTok, δεν θα απολογηθώ σε κάποιον για τη δική μου μαμά. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε καν. Δεν δίνω σημασία. Το TikTok πια έχει γίνει μία πολύ τοξική πλατφόρμα. Μπαίνει ο κάθε πικραμένος και γράφει. Έχει βγει πολύ μίσος" απάντησε η Marseaux, σύμφωνα με το fthis.gr.

Θυμίζουμε πως σε βίντεο που είχε ανεβάσει στο TikTok, η τραγουδίστρια είχε παίξει το νέο της τραγούδι για τη νεκρή μαμά της, οι στάχτες της οποίας φυλάσσονται σε τεφροδόχο.

