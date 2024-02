Παράξενα

Κάρπαθος: Καταγγελία για ασέλγεια με αντάλλαγμα... κάνναβη

Ξετυλίχθηκε το κουβάρι της καταγγελίας του 17χρονου κατά του 48χρονου ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ.

Υπόθεση με κατηγορούμενο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με την μορφή της προμήθειας και κατοχής και διάθεσης κατ’ εξακολούθηση, αλλά και της ασέλγειας με ανήλικο παιδί έναντι υλικού ανταλλάγματος εκδικάστηκε χθες ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, που έκρινε ένοχο έναν 48χρονο, κάτοικο Καρπάθου.

Συγκατηγορούμενός του για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ήταν ένας 59χρονος.

Το δικαστήριο έκρινε τον 48χρονο ένοχο για διάθεση ναρκωτικών μεταξύ χρηστών και για ασέλγεια με το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μηνών με τριετή αναστολή.

Ο δεύτερος κριθηκε αθώος από τον πρώτο βαθμό.

Ο 48χρονος συνελήφθη την 8η Δεκεμβρίου 2016 από άνδρες του αστυνομικού τμήματος του νησιού στο οποίο διαμένει.

Στους αστυνομικούς παρουσιάστηκε συγκεκριμένα ένα 17χρονο αγόρι, μαθητής, που υποστήριξε ότι ένα μήνα ενωρίτερα ο 48χρονος ασέλγησε σε βάρος του σε κατάστημα ιδιοκτησίας του (σούπερ μάρκετ) δύο φορές με αντάλλαγμα να τον κεράσει «κάνναβη»!!

Απολογούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία δέκα χρόνια κάνει περιστασιακή χρήση ακατέργαστης ινδικής κάνναβης.

Όπως είπε, στις αρχές Νοεμβρίου 2016 γνώρισε σε ένα μπαρ τον ανήλικο ο οποίος τον πλησίασε και μίλησαν.

Τότε, όπως υποστηρίζει, του εκμυστηρεύτηκε ότι του άρεσαν οι άνδρες και του είχε πει ότι ήταν 18 ετών. Ισχυρίστηκε ότι ο φερόμενος ως θύμα φλέρταρε μαζί του και την επόμενη ημέρα μετέβη στο κατάστημά του και ήπιαν ένα ποτό.

Την ίδια ημέρα τον ρώτησε αν κάνει χρήση φούντας και όταν του απάντησε καταφατικά, όπως ισχυρίστηκε, τότε εκείνος τον κέρασε πρώτος χασίς.

Μετά το δεύτερο ποτό την ίδια ημέρα του πρότεινε να ενεργήσει πεοθηλασμό και εκείνος δέχτηκε.

Δύο μέρες μετά, όπως ισχυρίζεται, ο νεαρός μετέβη εκ νέου στο κατάστημά του και τότε εκείνος τον κέρασε ένα τσιγαριλίκι και εν συνεχεία επανέλαβε την ερωτική πράξη με την θέλησή του.

Φεύγοντας, όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, ο νεαρός του ζήτησε να προχωρήσουν την σχέση τους και εκείνος την επόμενη ημέρα του το αρνήθηκε και έκτοτε δεν τον ξαναενόχλησε, ενώ αυτοβούλως του παρέδωσε την μικροποσότητα κάνναβης που είχε για δική του χρήση.

Ο κατηγορούμενος, υποστήριξε ακόμη, ότι υπέγραψε την προανακριτική κατάθεσή του στο αστυνομικό τμήμα χωρίς να την διαβάσει και ότι έκπληκτος ενημερώθηκε για το περιεχόμενό της.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο νεαρός πιέστηκε από τον πατέρα του και το οικογενειακό του περιβάλλον, μετά από φήμες που είχαν κυκλοφορήσει στο νησί, να καταθέσει εις βάρος του.

Πηγή: dimokratiki.gr

