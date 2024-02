Κοινωνία

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή: το όπλο του δράστη της πολλαπλής δολοφονίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το φονικό όπλο που ο 76χρονος δράστης στέρησε τη ζωή στην εφοπλίστρια, τον γαμπρό της και τον καπετάνιο...

-

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για την πολλαπλή δολοφονία σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα που συνέβη το πρωί της Δευτέρας, όταν ένας 76χρονος εισέβαλε με καραμπίνα και σκότωσε 3 άτομα.

Στην φωτογραφία, φαίνεται η καραμπίνα στο σημείο που βρέθηκε στο υπόγειο της ναυτιλιακής εταιρείας στη Γλυφάδα, σημείο που έβαλε τέλος στη ζωή του ο δράστης.

Έμπιστος της οικογένειας ο "μακελάρης"

Ο άλλοτε έμπιστος άνθρωπος της εφοπλίστριας Μαρίας Καρνέση, επιστάτης στο σπίτι της και εργαζόμενος για συνολικά 36 χρόνια στην ναυτιλιακή οικογένεια μεταμορφώθηκε σε μακελάρη μετά την απόλυσή του και αφού του ανακοίνωσαν ότι πρέπει να εγκαταλείψει και το δωμάτιο όπου έμενε στο σπίτι της άτυχης 77χρονης.

'Οπως μάλιστα, λένε άνθρωποι κοντά στην οικογένεια ο Αιγύπτιος είχε βαπτιστεί χριστιανός με το όνομα Αριστείδης από μέλη της εφοπλιστικής οικογένειας.

Η 77χρονη Μαρία Καρνέση συνιδιοκτήτρια τη ναυτιλιακής έπεσε νεκρή τελευταία όταν δέχθηκε πυρά στο κεφάλι και το στήθος. Λίγο πριν ο 76χρονος είχε πυροβολήσει τον 80χρονο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και γαμπρό της Καρνέση, Αντώνη Βλασσάκη.

Ο 75χρονος καπετάνιος Ηλίας Κουκουλάρης δέχθηκε τα σκάγια του Αιγύπτιου όταν ηρωικά προσπάθησε να τον αφοπλίσει. Τρέμοντας η κόρη του, επίσης εργαζόμενη στη ναυτιλιακή, έφτασε στο σημείο με το σύζυγό της.

Από καθαρή τύχη γλίτωσε η Δέσποινα Καρνέση, αδελφή της Μαρίας. 'Ελειπε από τα γραφεία της ναυτιλιακής όταν ο 76χρονος έκανε την επίθεση. Συγκλονισμένη δεν μπορούσε να πιστέψει το τραγικό περιστατικό.

Το χρονικό της φονικής εισβολής

Ο δράστης ήταν ένας 76χρονος πρώην υπάλληλος της ναυτιλιακής, ο οποίος πρόσφατα απολύθηκε. Οι υπεύθυνοι τής εταιρείας δεν είχαν απενεργοποιήσει την κάρτα του 76χρονου και με αυτήν κατάφερε να μπει στον υπόγειο χώρο στάθμευση στις 10.10 το πρωί. Άφησε το περίστροφο στο αυτοκίνητό του και έβαλε το κυνηγετικό όπλο μέσα σε μία σακούλα. Ανέβηκε στον πρώτο όροφο, όπου πυροβόλησε και σκότωσε δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας υπάλληλος που γνώριζε ότι είχε απολυθεί πρόσφατα, τον είδε να ανεβαίνει τις σκάλες από το υπόγειο με τη σακούλα στα χέρια. Όταν ο υπάλληλος των ρώτησε που πάει, ο δράστης απάντησε: "Θα τους σκοτώσω όλους και θα αυτοκτονήσω."

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι, πρώτα πυροβόλησε τον καπετάνιο Ηλία Κουκουλάρη, στη συνέχεια τον Αντώνη Βλασσάκη και στο τέλος την Μαρία Καρνέση.

Ο γαμπρός του καπετάνιου Ηλία Κουκουλάρη δήλωσε πως ο δράστης "Μπήκε με την καραμπίνα. Πήγε να τον αφοπλίσει ο πεθερός μου, να του πάρει την καραμπίνα και τότε έβγαλε από την τσέπη ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε στην πλάτη και έπεσε νεκρός."

Μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, οι υπάλληλοι τις εταιρείας κάλεσαν την αστυνομία. Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, την οποία και απέκλεισαν. Ασφάλισαν το κτίριο της εταιρείας και πήραν μακρία τους υπάλληλους και κάτοικους της περιοχής

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε πως: "Ήρθαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, ενώ στην συνέχεια ήρθνα διαπραγματευτείς της αστυνομίας και ομάδα της ΕΚΑΜ, που πραγματοποίησαν επιχείρηση στο κτίριο, απεγκλωβίζοντας τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες - Μητσοτάκης: Η συνάντηση στο Μαξίμου, τα μέτρα και οι προσδοκίες

ΕΝΦΙΑ - 11 δόσεις: Τροπολογία και για επίσπευση του Ε9

Κακοκαιρία στη Ρόδο: Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” το νησί (εικόνες)