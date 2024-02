Κόσμος

Η Χουριέτ “βλέπει” συμφωνία Τουρκίας – Αιγύπτου για τις Θαλάσσιες Ζώνες

Στην επίσκεψη Ερντογάν στην Αίγυπτο, την πρώτη μετά από έντεκα χρόνια, αφιερώνεται το σημερινό άρθρο.

Το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας Οριοθέτησης Ζωνών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου βλέπει η εφημερίδα Χουριέτ κατά την επίσκεψη αύριο του Ταγίπ Ερντογάν στην Αίγυπτο όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σίσι.

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι με τη Συμφωνία για την Οριοθέτηση των Ζωνών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, οι δύο χώρες έχουν κερδίσει χιλιόμετρα θαλάσσιας περιοχής και εκτιμάται ότι παρόμοια συμφωνία μπορεί να συναφθεί και με την Αίγυπτο. Αναφέρεται ότι αν γίνει αυτή η συμφωνία, θα κερδίσουν και οι δύο χώρες, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Επίσκεψη μετά από 11 χρόνια

Σύμφωνα με τη Χουριέτ, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, η Γάζα, η Ανατολική Μεσόγειος, η Λιβύη, η Συρία και οι διμερείς οικονομικές σχέσεις είναι τα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης στη συνάντηση των δύο ηγετών. «Η επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, είναι επίσης σημαντική από την άποψη αυτή. Οι σχέσεις Αιγύπτου-Τουρκίας, οι οποίες εισήλθαν σε περίοδο στασιμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρούνται επίσης σημαντικές για τη σταθερότητα και το μέλλον της περιοχής», σχολιάζεται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το Παλαιστινιακό ζήτημα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα στα οποία η Τουρκία και η Αίγυπτος συμφωνούν στην εξωτερική τους πολιτική. Η ατζέντα των Ερντογάν και Σίσι περιλαμβάνει τις ισραηλινές επιθέσεις στην Παλαιστίνη, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ανταλλαγή κρατουμένων και ανθρωπιστική βοήθεια. Από τις 7 Οκτωβρίου, η Τουρκία συντονίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και την απομάκρυνση ατόμων από τη Γάζα μέσω της Αιγύπτου μαζί με το Κάιρο.

Η Χουριέτ αναφέρει ότι η πρόσφατη κατάσταση στη Λιβύη θα συζητηθεί επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν διαφορετικές θέσεις όσον αφορά τη Λιβύη. Ενώ η Τουρκία συνεργάζεται με την αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη Μεταβατική Κυβέρνηση στην πρωτεύουσα Τρίπολη, η Αίγυπτος υποστηρίζει το Εθνικό Κοινοβούλιο της Λιβύης και τις δυνάμεις του Khalifa Haftar που ελέγχουν τα ανατολικά της χώρας. Ένας αυξημένος πολιτικός διάλογος μεταξύ της Άγκυρας και της Αιγύπτου αναμένεται να μειώσει τις διαφορές τους σχετικά με τη Λιβύη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ανατολική Μεσόγειος έχει επίσης σημαντική θέση στη συνάντηση Ερντογάν - Σίσι. Η Τουρκία και η Αίγυπτος ξεχωρίζουν ως οι δύο περιφερειακές δυνάμεις με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα των συνομιλιών στο Κάιρο. Με τη Συμφωνία για την Οριοθέτηση των Ζωνών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, οι δύο χώρες έχουν κερδίσει χιλιόμετρα θαλάσσιας περιοχής και εκτιμάται ότι παρόμοια συμφωνία μπορεί να συναφθεί και με την Αίγυπτο. Αναφέρεται ότι αν γίνει αυτή η συμφωνία, θα κερδίσουν και οι δύο χώρες.

Όπως αναφέρεται, οι οικονομικές σχέσεις με την Αίγυπτο, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας στην Αφρική, είναι σημαντικές και για τις δύο χώρες. Ενώ ο όγκος του εμπορίου μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας έφτασε πέρυσι τα 10 δισ. δολάρια, στόχος είναι να

Καθώς αναφέρεται ότι κατά τη συνάντηση μεταξύ του Ερντογάν και Σίσι θα τεθεί ξεχωριστό θέμα για τις οικονομικές σχέσεις, η αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων και του όγκου του εμπορίου θα είναι στην ημερήσια διάταξη στο πλαίσιο αυτό.

