Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Αφροδίτη, ο Ποσειδώνας, ο Άρης και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

“Έχουμε μία Αφροδίτη μαζί με τον Ποσειδώνα που δείχνει ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε σε αγαπημένα μας πρόσωπα, όμως δεν πρέπει να παραλείψουμε τον Άρη και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τις κινήσεις που κάνουμε” είπε αρχικά η Λίτσα Πατέρα.

“Δεν μαλώνουμε αυτόν τον καιρό, δεν πάμε να ρυθμίσουμε υποθέσεις” συμβούλευσε η αστρολόγος και μίλησε για το ποιοι μπορεί να ωφεληθούν από την κατάσταση αυτή.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

