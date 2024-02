Πολιτική

Αγρότες - Μητσοτάκης: Η συνάντηση στο Μαξίμου και οι πρώτες δηλώσεις

Τα πρώτα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη στους αγρότες και η αντιφώνηση του Ρίζου Μαρούδα για τα προβλήματα του κλάδου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε λίγο πριν από τις 12:00 η αντιπροσωπεία των 15 αγροτών, η οποία έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό, ώστε να τεθούν επί τάπητος τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από πλευράς του και να παρουσιαστούν οι λύσεις που προτείνει η κυβέρνηση.

Στις 13:00 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Προεδρείο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

«Η κυβέρνηση, προσωπικά ο πρωθυπουργός, όλα τα αιτήματα τα ακούμε με προσοχή. Θέλουμε πάντοτε οι αποφάσεις μας να είναι προς όφελος όλων των επαγγελματικών ομάδων», ανέφερε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την σημερινή συνάντηση.

Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης ότι «το ζήτημα των αγροτών είναι πολυπαραγοντικό και το πρόβλημα είναι σύνθετο και απαιτεί πολλές και τις ταχύτερα δυνατές λύσεις. Θα συνεχίσουμε βήμα βήμα».

Οι αγρότες εκπροσωπούνται από τα 15 μέλη της επιτροπής που ειναι οι:

Σωκράτης Αλειφτήρας (εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας) Διαμαντής Διαμαντόπουλος (πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου) Κωνσταντίνος Καναβίδης (Έβρος) Σάββας Κεφαλάς (πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς) Νίκος Κούτρας ( Φθιώτιδα) Χρήστος Λυγδής (Φθιώτιδα) Ρίζος Μαρούδας (πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας) Γιάννης Παναγής (αντιπρόεδρος Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου) Χρήστος Πάντζιος (Αλμυρός) Ευάγγελος Παπαγιαννούλης (Κιλελέρ) Γιάννης Σδράλης (Τρίκαλα) Γιώργος Σιδηρόπουλος (Πέλλα) Κώστας Τζέλλας (Καρδίτσα) Χρήστος Τσιπέλης (Ορμύλια Χαλκιδικής) Κώστας Χατζηπαραδείσης (Λαγκαδάς)

Στην προσφώνηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ,μεταξύ άλλων " Μεγάλο το ενδιαφέρον όπως βλέπετε θέλαμε καταρχάς να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή συνάντηση και να σας πω εξαρχής ότι πρόθεσή μου να σας ακούσω εφόσον επιθυμείτε να τοποθετηθείτε όλοι και στη συνέχεια να σας παρουσιάσω κάποιες προτάσεις τις οποίες έχουμε επεξεργαστεί για τα ζητήματα τα οποία υποψιαζόμαστε ότι θα μας δείξετε είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις και ότι προσεγγίζουμε κι εμείς αυτή τη συνάντηση με κλίμα καλής διάθεσης όπως νομίζω ότι έχουμε επιδείξει όλο αυτό το διάστημα και νομίζω ότι μπορούμε να συναντηθούμε σε έναν κοινό τόπο όποιος θα λαμβάνει υπόψιν τους δικούς σας δικαιολογημένους προβληματισμούς αλλά θα υπολογίζει και το γεγονός ότι τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας είναι δεδομένα και περιορισμένα και άμα δείτε τα πράγματα από τη δική μας πλευρά θα αντιληφθείτε κάτι το οποίο το γνωρίζετε γιατί είστε μέσα στην κοινωνία ότι πολλοί κλάδοι.πολλές κοινωνικές ομάδες πάντα έχουν αιτήματα και προσδοκίες και κάθε απόφαση της κυβέρνησης πρέπει να βλέπει το όλον και να λαμβάνει υπόψη και τη διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχουμε όσο χρόνο χρειάζεται να συζητήσουμε τα θέματα εκτενώς αλλά προκειμένου να μπορείτε να τοποθετηθείτε όλοι θα ήθελα να είσαι λίγο συγκρατημένοι στις τοποθετήσεις σας για να μπορούμε να απαντήσουμε".





Από την πλευρά των αγροτών, ο Ρίζος Μαρούδας από την Λάρισα είπε " Έχετε πει ότι έχουμε δίκαιο, έχουμε πολλά προβλήματα στον αγροτικό τομέα και θέλουμε ουσιαστικές λύσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να βρεθούμε στα χωριά μας που είναι κι αυτό ένα ζητούμενο για την ύπαιθρο. Υ πάρχουν και αρκετά νέα παιδιά στα μπλόκα και που δίνουν τη μάχη της παραμονής στο επάγγελμα και ταυτόχρονα μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε, να καλλιεργούμε και να υπάρχουν τρόφιμα ποιοτικά και φθηνά όπως η χώρα μας μπορεί να βγάλει. Ιδιαίτερα με το κόστος και τις τιμές είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή μας εμποδίζει και φαίνεται και στην μείωση του αγροτικού πληθυσμού. Με αυτό το δίκιο των αιτημάτων που έχουμε ερχόμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει εξαγγελίες υπάρχει δυνατότητα υπάρχει και η δημοσιονομική δυνατότητα εφόσον υπάρχει θέληση να βρούμε λύσεις".





Στο υπόμνημα τους προς τον Πρωθυπουργό έπειτα από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλοκων της χώρας στη Νίκαια , οι αγρότες ανέφεραν σχετικά με τα αιτήματα τους:

Μείωση του κόστους παραγωγής με μέτρα όπως:

Θεσμοθέτηση αγροτικού αφορολόγητου πετρελαίου

Πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτοκτηνοτροφικό ρεύμα

Επιδότηση μέσων, εφοδίων και ζωοτροφών και κατάργηση του ΦΠΑ.

Να μην εφαρμοστεί και να επαναδιαπραγματευτεί η Νέα ΚΑΠ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες που έχουν απώλεια παραγωγής η οποία δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ καθώς και σε προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής που πουλήθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής. Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για όλες τις ζημιές και νόσους στο 100% της πραγματικής ζημιάς και όχι της ασφαλιζόμενης αξίας.

Να παρθούν μέτρα και να γίνονται έλεγχοι από την Κυβέρνηση για να σταματήσουν οι «Ελληνοποιήσεις» προϊόντων φυτικής, ζωικής & μελισσοκομικής παραγωγής.

Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής ώστε να έχουμε εισόδημα για τις βιοποριστικές και καλλιεργητικές ανάγκες μας.

Έργα υποδομής για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Χώρας. Οι αγρότες κατέγραψαν επίσης τα αιτηματά του για τις κατασροφές στη Θεσσαλία: Θεωρούμε ως ξεχωριστό και επιτακτικής σημασίας ζήτημα να μας κοινοποιηθεί χρονοδιάγραμμα της αποστράγγισης των παρακαρλίων πλημμυρισμένων χωριών και χωραφιών. Χρονοδιάγραμμα της κατασκευής σήραγγας, απαραίτητη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, πρώτον για ενδεχόμενες θεομηνίες τύπου Daniel και δεύτερον για υγειονομικούς λόγους.

Ζητούμε να αποζημιώνονται οι πλημμυρισμένες εκτάσεις καθώς και τα κτήματα που δεν θα καλλιεργηθούν μέχρις ότου γίνουν παραγωγικά με ποσά που θα καλύπτουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες των παραγωγών. Συγκεκριμένα για την Θεσσαλία και Β. Φθιώτιδα.

Πρέπει να καταβληθεί από την κρατική αρωγή άμεσα μια προκαταβολή της τάξεως του 50% για τον πάγιο εξοπλισμό και η εξόφληση του να γίνει αμέσως μετά τον έλεγχο. Οι τελικές αποζημιώσεις πρέπει να γίνουν στο 100% της αξίας του παγίου κεφαλαίου που καταστράφηκε. Επιπροσθέτως να χορηγηθεί άμεσα το έκτακτο βοήθημα των 6.600 € στους δικαιούχους που δεν δόθηκε και επίδομα ενοικίου σε αυτούς που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και να νοικιάσουν άλλη κατοικία. Ταυτόχρονα να δοθεί η 1η αρωγή σε όσους δεν την πήραν. Ο αγρότης χρειάζεται τόνωση ρευστότητας ώστε να ανταποκριθεί στις βασικές βιοτικές ανάγκες.

Τελικές τιμές αποζημιώσεων για όλες τις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν από την θεομηνία που θα καλύπτουν τουλάχιστον το πραγματικό κόστος καλλιέργειας (ΕΛΓΑ).

Αναστολή εφαρμογής της ΚΑΠ κατά παρέκκλιση των κανόνων της αιρεσιμότητας για όσα χρόνια δεν καλλιεργηθούν τα πλημμυρισμένα κτήματα, καθώς και για αυτά που είναι αδύνατον να καλλιεργηθούν ή να αρδευτούν.

Άμεση πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων για λόγους ρευστότητας

Απαιτούμε άμεση αποκατάσταση με μέριμνα του ΓΟΕΒ, Δήμων, Περιφέρειας του οδικού δικτύου, αρδευτικού δικτύου (ΤΟΕΒ), ηλεκτρικού δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και με κρατική ευθύνη να πραγματοποιηθεί μελέτη και υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης.

Απαιτούμε αναπλήρωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων έως ότου αποκατασταθούν τα ζώα τους, οι σταβλικές εγκαταστάσεις τους και αποκτήσουν ένα εισόδημα επιβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκεται η επιτάχυνση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, προκειμένου οι αγρότες να εισπράξουν ταχύτερα ζεστό χρήμα.

Στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και σε συγκεκριμένες διευκολύνσεις στο ενεργειακό πεδίο με το βάρος να πέφτει κυρίως στην στήριξη των αγροτών από τη Θεσσαλία. Στο τραπέζι και η μάχη απέναντι στις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων.

Παράλληλα από την κυβέρνηση χαράσσουν και ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αλλαγή συγκεκριμένων σημείων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Οι προθέσεις του Πρωθυπουργού

Στο τραπέζι του διαλόγου από την πλευρά της κυβέρνησης θα βρεθούν:

οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, όπου την Δευτέρα στον ΑΝΤ1 ο Μάκης Βορίδης προανήγγειλε μια πολύ θετική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη

η μεγαλύτερη έκπτωση στο ρεύμα

το μέτρο – «έκπληξη»

η επιτάχυνση των δόσεων του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχει ξεκινήσει, με πρωτοβουλία της Ελλάδας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Αυγενάκη, το προηγούμενο διάστημα, η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο των χωρών του Νότου για περισσότερα κονδύλια γιατί έχουν υποστεί μεγαλύτερο πλήγμα από την κλιματική κρίση.

Από πλευράς κυβέρνησης, μαζί με τον πρωθυπουργό, θα είναι οι συναρμόδιοι υπουργοί: οι κ. Αυγενάκης, Σκυλακάκης, Πετραλιάς και ο Χρήστος Τριαντόπουλος, αρμόδιος για τις φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή.

Παράλληλα, από πλευράς του Μεγάρου Μαξίμου θα συμμετέχουν η υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, αλλά και οι υπουργοί Επικρατείας, Παπασταύρου και Βορίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος.

