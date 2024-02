Τεχνολογία - Επιστήμη

Ακκουγιού: Μέλος του ISIS εργαζόταν στον πυρηνικό σταθμό

Πώς έγινε αντιληπτό το μέλος του αυτοαπακαλούμενου Ισλαμικού Κράτους, το οποίο και συνελήφθη.

Ρώσος υπήκοος μέλος του ISIS συνελήφθη στην Μερσίνα αφού διαπιστώθηκε εργαζόταν στον πυρηνικό σταθμό Ακκουγιού με ψεύτικη ταυτότητα. Ο ύποπτος ο τέθηκε υπό κράτηση κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η τουρκικήΕπαρχιακή Αστυνομική Διεύθυνση, οι τουρκικές Υπηρεσίες Πληροφοριών και τα τουρκικά τμήματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας πραγματοποίησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη και την πρόληψη των δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Διαπιστώθηκε ότι ο U.A., αλλοδαπός υπήκοος για τον οποίο υπήρχε μήνυμα diffusion(αίτημα έκδοσης), εργαζόταν στον πυρηνικό σταθμό Ακκουγιού στην περιφέρεια Γκιουλνάρ (Gulnar) και χρησιμοποιούσε πλαστά στοιχεία ταυτότητας που είχαν εκδοθεί στο όνομα του αλλοδαπού υπηκόου R.K.. Κατόπιν τούτου, διατάχθηκε η σύλληψη του κρατούμενου υπόπτου από το δικαστήριο στο οποίο προσήχθη».

