“Έρωτας φυγάς”: Τα νέα επεισόδια ειναι καθηλωτικά (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά "'Ερωτας φυγάς", του ΑΝΤ!.

Με πλούσια πλοκή, εξαιρετικό cast και σημαντικούς συντελεστές, ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 80)

Η οικογενειακή γαλήνη του Μάρκου και της Αλεξάνδρας δεν αργεί να διαταραχθεί, αφού ξεπροβάλλει μια καινούργια απειλή που θα ταράξει τις ισορροπίες. Ο Ιάσωνας αναλαμβάνει να μεταφέρει τα δυσάρεστα νέα στην Αλεξάνδρα σχετικά με την κλήτευση που έλαβε από το Εφετείο και ο Μάρκος αμφισβητεί την αγνότητα των προθέσεών του. Ο Στέφανος και η Μαργέτα βρίσκονται και πάλι μαζί στην Κηφισιά. Ο Στέφανος μαθαίνει όλα όσα προσπαθούσε να του κρύψει η Μαργέτα τόσον καιρό και ανησυχεί σοβαρά για εκείνη. Η Νάντια αρχίζει σταδιακά να ανακτά τον χαμένο της δυναμισμό και αναλαμβάνει δράση προκειμένου να βοηθήσει την Αλεξάνδρα. Παράλληλα, οι άνθρωποι του παρακράτους καταφέρνουν να εντοπίσουν τον Φάνη και επιτίθενται με όπλα στο εργοστάσιο. Ποια θα είναι η έκπληξη που τους περιμένει εκεί;





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 81)

Ο Μάρκος κι ο Ιάσωνας, με τη βοήθεια της Νάντιας, πασχίζουν να αθωωθεί η Αλεξάνδρα, ενώ η ίδια δε διατηρεί πολλές ελπίδες. Ο Στέφανος και η Μαργέτα μαθαίνουν τα νέα για την Αλεξάνδρα και η Μαργέτα επιμένει ότι πρέπει να κάνει κάτι για την βοηθήσει. Ο Θύμιος και η Άννα υποπτεύονται ότι δύο ασφαλίτες παρακολουθούν το σπίτι της Κηφισιάς. Εντωμεταξύ η Δήμητρα φαίνεται να κρύβει κάτι απ’ τους υπόλοιπους... Ο Σωκράτης στήνει παγίδα στον Μιχάλη και του κάνει μήνυση με βαριά και ψεύτικη κατηγορία… Ο Κοντογιάννης υποκρίνεται στον αρχηγό του παρακράτους πως είναι με το μέρος του, ενώ επιδιώκει να τον βγάλει απ’ τη μέση. Τέλος, ο Στέφανος, μαθαίνοντας και για την επίθεση κατά του Μάρκου και του Φάνη, αποφασίζει να γυρίσει στη Μεσσήνη...

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν: Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

