Ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στο Λονδίνο για τις θεραπείες του (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου για το τηλεφώνημα από τον Κάρολο μετά την διάγνωση του καρκίνου.

Επέστρεψε ο Βασιλιάς Κάρολος στο Λονδίνο την Τρίτη 13/02 για να ξεκινήσει θεραπεία μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα πέταξαν με ελικόπτερο προς τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ από το ιδιωτικό τους σπίτι στο Σάντριγχαμ το πρωί της Τρίτης. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν με το αυτοκίνητο στο βασιλικό σπίτι Clarence House.

Το βασιλικό ζεύγος έφτασε εν μέσω σφοδρών βροχοπτώσεων στην πρωτεύουσα και ο Κάρολος απαθανατίστηκε να χαιρετά με το χέρι όσους παραβρίσκονταν εκεί.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ο μονάρχης έχει μια «μορφή καρκίνου» που έφερε αναστάτωση τόσο στη Βρετανία όσο και παγκόσμια.

Σε συνέντευξη του στην Κύπρο, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Εφραίμ, αποκάλυψε στην εκπομπη "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ότι ο βασιλιάς της βρετανίας, που έχει επισκεφθεί 8 φορές το μοναστήρι, επικοινώνησε μαζί του μετά από την διάγνωση του προβλήματος υγείας με τον καρκίνο και ζήτησε να τον συμπεριλάβουν οι γέροντες της Μονής στις προσευχές τους.

