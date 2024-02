Αθλητικά

Ο Μπέος, η “μαϊμού” και η καταγγελία του Τετέι στην ΓΑΔΑ (βίντεο)

Σάλος έχει προκληθεί από τους χαρακτηρισμούς του Αχιλλέα Μπέου κατά μαύρου ποδοσφαιριστή. Η πρώτη αντίδραση του παίκτη και η κατάθεση στην ΓΑΔΑ για ρατσιμό.

Ο γκανέζος ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς Ανδρέας Τετέι, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 13 Φεβρουαρίου στη ΓΑΔΑ προκειμένου να καταθέσει, κατόπιν αυτεπάγγελτων ενεργειών του Τμήματος Ρατσιστικής Βίας.

Ο νεαρός επιθετικός της Κηφισιάς είχε καταγγείλει μετά τη λήξη του αγώνα της Κυριακής 11/02 με τον Βόλο, ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από κάποιον στον πάγκο του Βόλου, ενώ με τη σειρά της η Κηφισιά έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο καταγράφεται ο Αχιλλέας Μπέος να αποκαλεί «μαϊμού», τον αφρικανό Τετέι.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης του Τετέι, μιας και αν επιβεβαιωθούν τα λεγόμενα του, ο Βόλος κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι παραμονής με την Κηφισιά στα χαρτιά.

