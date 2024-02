Πολιτική

ΕΝΠΕ - Τζιτζικώστας: Εξελέγη πρόεδρος για δεύτερη θητεία (εικόνες)

Ποια ατα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Ένωσης. Τι δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας μετά την εκλογή του.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

Το νέο προεδρείο εξελέγη ομόφωνα. Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ συνεδρίασαν σήμερα το πρωί και εξέλεξαν ομόφωνα το νέο προεδρείο, το οποίο έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Απόστολος Τζιτζικώστας, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Α' Αντιπρόεδρος: Νίκος Χαρδαλιάς, περιφερειάρχης Αττικής

Β' Αντιπρόεδρος: Γιώργος Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Γραμματέας: Φάνης Σπανός, περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Ταμίας: Χρήστος Μιχαλάκης, περιφερειακός Σύμβουλος Τρικάλων

Στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εκτός του προεδρείου, εξελέγησαν οι:

Σταύρος Αρναουτάκης, περιφερειάρχης Κρήτης

Δημήτρης Πτωχός, περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Γιάννης Τρεπεκλής, περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΝΠΕ που επανεξελέγη ο πρόεδρος.

«Οι περιφερειάρχες της χώρας προχωράμε ενωμένοι το έργο μας, με μόνο στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας και την ανάπτυξη του τόπου μας. Η συνεργασία, που αποτέλεσε τη βάση της ενότητάς μας όλα αυτά τα χρόνια, αποδείχτηκε το κλειδί και στις φετινές εκλογές της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, η οποία μπαίνει σε μια νέα εποχή, πιο διεκδικητική, πιο δημιουργική, πιο παραγωγική, πιο αποτελεσματική και, κυρίως, με μεγαλύτερες προοπτικές που θα έχουν αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ομόφωνες αποφάσεις που ισχυροποιούν τον θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και δυναμώνουν το νέο προεδρείο εν όψει των πολλών προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ και προσωπικά τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους και την επιλογή τους να με επανεκλέξουν πρόεδρο του ανώτατου συλλογικού οργάνου της αυτοδιοίκησης. Η μόνη μου δέσμευση είναι ότι θα δικαιώσω την εμπιστοσύνη τους και ότι θα συνεχίσω να διατηρώ το κλίμα ομόνοιας και ενότητας που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, θα πάμε καθεμιά από τις 13 Περιφέρειες πιο ψηλά», τόνισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

