“Brave New Greece”: Πώς θα μοιάζει η πόλη του μέλλοντος

Το μέλλον και την εξέλιξη των πόλεων, επιχειρεί να περιγράψει η εκπομπή "Brave New Greece". Μια "γεύση" από το επεισόδιο της Παρασκευής.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη, έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα. Το «BRAVE NEW GREECE» δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

Oσα θα δουμε την παρασκευη 16 φεβρουαριου στις 24:00 στον αντ1

#BraveNewCities

Πώς θα μοιάζει η πόλη του μέλλοντος





Η πόλη είναι το φυσικό περιβάλλον για την πλειοψηφία των κατοίκων της Ελλάδας με τα θετικά και τα αρνητικά του. Με δεδομένο ότι το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτιμάται ότι θα ζει σε πόλεις στα επόμενα 10-20 χρόνια, ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις που συνεπάγεται η αστικοποίηση; Το νέο επεισόδιο της εκπομπής #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewCities επιχειρεί να περιγράψει το μέλλον και την εξέλιξη των πόλεων, οι οποίες υπολογίζεται ότι θα φιλοξενήσουν 2,5 δισεκατομμύρια επιπρόσθετους κατοίκους.

Πώς η τεχνολογία βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση των αστικών κέντρων; Τι είναι η πόλη των 15 λεπτών; Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των «έξυπνων» πόλεων; Ποιο ρόλο παίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με σειρά αστικών λειτουργιών, όπως η διαχείριση απορριμμάτων; Με ποιον τρόπο οι πόλεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Αναζητώντας απαντήσεις, συνομιλούμε με ειδικούς του χώρου, ενώ βρισκόμαστε στο The Ellinikon, στο πρώην διεθνές αεροδρόμιο στο Ελληνικό, όπου η LAMDA Development πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, συνολικής έκτασης 6,2 εκ. τ.μ. Η βιωσιμότητα, η τεχνολογία και τα μεγάλα δεδομένα συνθέτουν τον καμβά των πόλεων του μέλλοντος.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Οδυσσέας Αθανασίου (Διευθύνων Σύμβουλος, LAMDA Development), Δημήτριος Δ. Βέργαδος (Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Κάτοχος της Έδρας UNESCO "Creative Cities in Motion"), Hilary Tam (Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Βιωσιμότητας, Καινοτομίας & Μετασχηματισμού, AWS), Θωμάς Δοξιάδης (Αρχιτέκτονας - Αρχιτέκτονας τοπίου και επικεφαλής του γραφείου doxiadis+), Αγγελική Τούζιου (Chief Development Officer, Residential, Mixed-Use, Hospitality, LAMDA Development), Δημήτρης Καραστογιάννης (Chief Corporate Affairs & Business Development Officer, LAMDA Development), Θεόδωρος Γαβριηλίδης (Chief Investment Officer, LAMDA Development).

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη, Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

#BraveNewGreece

Δείτε το trailer:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο: Μαριάννα Σκυλακάκη

Μαριάννα Σκυλακάκη Σκηνοθεσία: Πάνος Θ. Μελίδης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Δελεβέγκος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Σύμβουλοι Παραγωγής: Νίκος Βερβερίδης, Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Εκτέλεση Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: αθηΝΕΑ x ελc productions

