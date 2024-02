Αθλητικά

Παναιτωλικός - Άρης: Βήμα πρόκρισης για τους Θεσσαλονικείς

Ο Άρης επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού με γκολ του Φραν Βέλεθ και έθεσε βάσεις πρόκρισης για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος.

Χάρη σε ένα γκολ του Φραν Βέλεθ στο 64ο λεπτό, ο Άρης πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το Αγρίνιο καταβάλλοντας την αντίσταση του Παναιτωλικού, στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα, ωστόσο αυτό του Ισπανού κεντρικού αμυντικού ήταν που έκανε τη διαφορά, καθιστώντας φαβορί για την πρόκριση στον τελικό τους «κιτρινόμαυρους».

Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να... χωριστεί σε τρία διαφορετικά διαστήματα. Μετά το πρώτο, αναγνωριστικό τέταρτο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή του κατακόρυφα. Το σουτ του Λεβάν Σενγκέλια (15’) ήταν άστοχο, με τον Πέδρο Σίλβα Τορεχόν (17’) να σπαταλά σπουδαία διπλή ευκαιρία στη συνέχεια – ο Χουλιάν Κουέστα πραγματοποίησε εξαιρετική διπλή επέμβαση στην αρχική κεφαλιά του Ισπανοαργεντινού χαφ και στο σουτ που ακολούθησε στη συνέχεια.

Η κυριαρχία του Παναιτωλικού ολοκληρώθηκε με δύο δυνατά σουτ του Χουάνπι (21’, 27’) που όμως δεν ανησύχησαν ουσιαστικά τον Κουέστα. Το τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους, ανήκε ολοκληρωτικά στους Θεσσαλονικείς. Αρχικά, έπειτα από κόρνερ του Μάνου Γκαρθία και γύρισμα του Σάπι Σουλεϊμάνοφ, ο αμαρκάριστος Γιακούμπ Μπράμπετς (31’) έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρι του Λούκας Τσάβες. Λίγο αργότερα, ο Ισπανός μέσος του Άρη έπαιξε εξαιρετικά το ένα-δύο με τον Κίκε Σαβέριο (40’), ωστόσο ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων σταμάτησε με το σώμα το πλασέ του 24χρονου εξτρέμ με καταγωγή από τον Ισημερινό.

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με καλύτερο ρυθμό. Η κεφαλιά του Μπράμπετς (48’) ήταν αδύναμη για να απειλήσει τον Τσάβες, με τον Αργεντινό κίπερ να σταματά με γροθιές το δυνατό σουτ του Σουλεϊμάνοφ (50’). Στην απέναντι πλευρά, ο Κουέστα ήταν στη θέση του για να μπλοκάρει το δυνατό, μονοκόμματο σουτ του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη (53’) αλλά και αυτό του Ζοάο Πέδρο (61’) που έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια.

Εν τέλει, τρία λεπτά μετά, ο Άρης άνοιξε το σκορ. Ο Μάνου Γκαρθία, από τα αριστερά, βρήκε με τρομερή πάσα τον Βέλεθ που έκανε αφύλακτος ολόκληρη κούρσα από την απέναντι πλευρά και με καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια στον Τσάβες. Ο Γιάννης Πετράκης έπαιξε... φουλ επίθεση με τις αλλαγές του, με την ελπίδα να βρει η ομάδα του το γκολ της ισοφάρισης. Από την άλλη, ο Άκης Μάντζιος θωράκισε τα μετόπισθεν θέλοντας να κρατήσει το υπέρ της ομάδας του σκορ.

Τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε, πέραν της απευθείας κόκκινης κάρτας που αντίκρισε ο Χάρης Μαυρίας επειδή «κατεδάφισε» τον εφορμούντα Άλβαρο Ζαμόρα – απόφαση που εν τέλει ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος άλλαξε σε κίτρινη μετά την υπόδειξη του VAR. Ο Άρης κράτησε το 1-0 στο κατάμεστο γήπεδο του Παναιτωλικού και απέκτησε σπουδαίο προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 6 Μαρτίου (19:00).

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Μαλής, Σενγκέλια, Τσιγγάρας, Καρέλης, Μαυρίας, Φρ. Ντουάρτε – Βερστράτε.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μαλής, Μπ. Ντουάρτε, Στάγιτς (83’ Μαυρίας), Λιάβας, Χουάνπι (77’ Πέρεζ), Τσιγγάρας, Χατζηθεοδωρίδης (71’ Φρ. Ντουάρτε), Τορεχόν, Σενγκέλια (71’ Λομονάκο), Πέδρο (77’ Καρέλης).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Μοντόγια, Βέλεθ, Μπράμπετς, Οντουμπάτζο, Βερστράτε (90’ Ντουκουρέ), Νταρίντα (90’ Φετφατζίδης), Μάνου Γκαρθία (70’ Ρόουζ), Σουλεϊμάνοφ, Σαβέριο (54’ Ζαμόρα), Μορόν (90’ Ανσαριφάρντ).

