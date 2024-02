Αθλητικά

Champions League: Ρεάλ και Σίτι... με το ένα πόδι στα προημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι, πήραν την,.,, μισή πρόκριση για την επόμενη φάση, το βράδυ της Τρίτης στο Champions League.

-

Τα φαβορί «μίλησαν» και «υπέγραψαν» δύο διπλά στο πρώτο ζευγάρι αγώνων της φάσης των «16» του Champions League, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε δύσκολα απ' τη «Red Bull Arena» επικρατώντας της Λειψίας με 1-0, ενώ την ίδια ώρα η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μάντσεστερ Σίτι έφυγε με νίκη 3-1 απ' την Κοπεγχάγη, απλοποιώντας τα πράγματα για τις ρεβάνς της 6ης Μαρτίου στις έδρες τους.

Στη Γερμανία η «βασίλισσα» πήγε με πάρα πολλές ελλείψεις και με «υπηρεσιακή» άμυνα (Τσοαμενί, Νάτσο), καθώς απουσίασαν οι τραυματίες Αλάμπα, Ρούντιγκερ, Μπέλινγχαμ, συν τους μόνιμους απόντες Μιλιτάο και Κουρτουά. Η Λειψία την πίεσε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, έχασε σημαντικές ευκαιρίες με τον Σέσκο, όμως ο Λούνιν ήταν πολύ σταθερός κάτω απ' τα δοκάρια του διατηρώντας το «μηδέν» στην άμυνα των Μαδριλένων.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η Ρεάλ «χτύπησε» στην κατάλληλη στιγμή, με ένα υπέροχο γκολ του Μπραχίμ Ντίαζ, ο οποίος απέφυγε δύο παίκτες κι έστειλε από το όριο της περιοχής την μπάλα στο «παραθυράκι» του Γκουλάσι. Στο 72' ο Βινίσιους έχασε την ευκαιρία να «τελειώσει» το ματς, καθώς το πλασέ του χτύπησε στο αριστερό δοκάρι, ενώ στο φινάλε ο Λούνιν είχε άλλες δύο σωτήριες επεμβάσεις «σφραγίζοντας» τη νίκη της Ρεάλ.

Στο «Parken» η ξεκάθαρη ποδοσφαιρική κι αγωνιστική ανωτερότητα της Σίτι «αμφισβητήθηκε» μόλις για 12 λεπτά. Όσο διάστημα χρειάστηκαν δηλαδή, οι «πολίτες» για να ξαναπάρουν το προβάδισμα με το γκολ του Μπερνάρντο Σίλβα (45'+1') μετά το τέρμα της ισοφάρισης του Μάτσον στο 34'.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα άνοιξε το σκορ στο 10' με ένα «παγωμένο» γωνιακό σουτ του Κέβιν ντε Μπρόινε και στο δεύτερο ημίχρονο έψαξε πολύ το τρίτο γκολ, όμως η αστοχία των «κυνηγών» της κι ο θαυμάσιος Γκραμπάρα κράτησαν το σκορ στο 2-1 για πολύ ώρα. Εντέλει ο Κέβιν ντε Μπρόινε, «σέρβιρε» τη δεύτερη ασίστ του στο ματς στο 90'+3' με τον Φιλ Φόντεν να πλασάρει εύστοχα για το τελικό 3-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων για τη φάση των «16» του Champions League έχουν ως εξής:

Λειψία (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 0-1 (48΄ Μπραχίμ Ντίαζ)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία): 1-3 (34΄ Μάτσον - 10΄ Ντε Μπρόινε, 45΄+1΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 90΄+3΄ Φόντεν)

Λάτσιο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία): 14/02

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία): 14/02

Ιντερ (Ιταλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία): 20/02

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία):20/02

Πόρτο (Πορτογαλία)-Αρσεναλ (Αγγλία): 21/02

Νάπολι (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία): 21/02

Η κλήρωση για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυτιλιακή - Ηρειώτης: “Ο Αιγύπτιος είχε σκοπό να πάρει όμηρο την Δέσποινα Καρνέση και…”

ΕΚΠΑ - Εξεταστική: “Ο Αντιπρύτανης έδωσε εντολή να κλείσει ο server... για μια ώρα”

Άγιος Βαλεντίνος: Αστυνομικός σκότωσε μάνα και κόρη - Πως γλίτωσε η πρώην σύντροφος του