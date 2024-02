Κοινωνία

Ναυτιλιακή - Ηρειώτης: “Ο Αιγύπτιος είχε σκοπό να πάρει όμηρο την Δέσποινα Καρνέση και…”

Τι λέει ο δικηγόρος των οικογενειών των δύο αδελφών, που θρηνούν μετά το μακελειό της Δευτέρας. Γιατί απετράπη μεγαλύτερη τραγωδία. Τι αναφέρει για τον αδελφό των επιχειρηματιών.

«Δεν υπάρχει καμία εξήγηση για το έγκλημα, το οποίο δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιάννης Ηρειώτης, δικηγόρος της Μαρίας και Δέσποινας Καρνέση, αναφορικά με το μακελειό στην ναυτιλιακή εταιρεία στην Γλυφάδα.

Όπως επεσήμανε, «περιμένουμε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών», προκειμένου να φανεί αν υπήρξαν τηλεφωνήματα ή συναντήσεις του 76χρονου Αιγύπτιου πριν από την εισβολή και τους πυροβολισμούς στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας.

«Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από την οικογένεια για οποιαδήποτε απειλή από τον Αιγύπτιο εναντίον της», επεσήμανε ο Γιάννης Ηρειώτης, περιγράφοντας χαλαρό κλίμα στην εταιρεία στην διάρκεια συναντήσεων του με τα τρία θύματα του Αιγύπτιου και την Δέσποινα Καρνέση»

Ο δικηγόρος τόνισε ότι «ο δράστης πήγε αποφασισμένος να σκοτώσει, πήγε με όπλα στο αυτοκίνητο του, δεν τσακώθηκε και εκείνη την στιγμή άρπαξε ένα μαχαίρι», ενώ σχετικά με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας είπε ότι «εξωτερικούς χώρους κατέγραφαν οι κάμερες, αλλά τι να δει κανείς; Ένας άνθρωπος πήγε με δύο όπλα, αποφασισμένος να σκοτώσει».

«Από ότι μου είπαν εργαζόμενοι, η ταχύτατη επέμβαση της Αστυνομίας, που έφτασε σε δύο λεπτά, προφανώς του χάλασε τα σχέδια. Γίνονται σκέψεις ότι είχε σκοπό να πάρει όμηρο την κ. Δέσποινα και δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει.... Θα ήταν μεγαλύτερη τραγωδία κατά την εκτίμηση μου αν δεν υπήρχε η ταχύτατη παρέμβαση της Αστυνομίας», είπε ο κ. Ηρειώτης.

Ανέφερε εν συνεχεία πως με βάση όσα γνωρίζει η αδελφή και σύζυγος δύο εκ των θυμάτων, που βρισκόταν στα γραφεία την ώρα της επίθεσης, κλειδώθηκε σε μια τουαλέτα γραφείου για να μην την προσεγγίσει ο Αιγύπτιος ή ο δράστης ήταν εκείνος που την κλείδωσε σε συγκεκριμένο δωμάτιο, μαζί με ακόμη μια γυναίκα, έχοντας άλλα πράγματα στο μυαλό του για την συνέχεια, που όμως δεν υλοποιήθηκαν χάρη στην άφιξη των αστυνομικών σε μόλις δύο λεπτά μετά από την κλήση στην Άμεση Δράση.

Ως προς τις αναφορές στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη η Δέσποινα Καρνέση σχετικώς με την απόλυση του Αιγύπτιου, την αποχημίωση που έλαβε, τις καταθέσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, την πρόσληψη του εκ των υστέρων από τον Σπύρο Καρνέση με τον οποίο τα δύο κορίτσια της οικογένειας Καρνέση είχαν οικονομική αντιδικία ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και την περιβόητη έξωση από το σπίτι στην Γλυφάδα, ο Γιάννης Ηρειώτης είπε ότι το σπίτι δεν ανήκε σε κάποια από τις αδελφές, ώστε να μπορεί να κάνει έξωση στον Αιγύπτιο, ενώ συμφώνησε όπως είπε με την δήλωση του Σπύρου Καρνέση ότι τα κίνητρα του εγκλήματος δεν μπορεί να σχετίζονται με την δικαστική διαφορά των μελών της οικογένειας Καρνέση.

Στην εκπομπή μίλησαν λίγο νωρίτερα οι Γιώργος Ξηραδάκης, οικονομολόγος με άριστη γνώση των ναυτιλιακών πραγμάτων στην χώρα, αλλά και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, σχετικά με το πρόσωπο του Αιγύπτιου, που εμφανιζόταν και σε δημόσιες εκδηλώσεις ως έμπιστος της οικογένειας Καρνέση και ουσιαστικά ως μέλος της, αλλά και για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, ώστε να φανεί τι έκανε, που βρέθηκε και ποιους είχε δει, λίγο πριν εκτελέσει το φονικό έργο του ο 76χρονος.

