“The 2night Show” – Ελομίδα Βισβίκη: Αντί να επαναλαμβάνομαι, προτιμώ να φεύγω (βίντεο)

Η δημοφιλής επιχειρηματίας ξετύλιξε με νοσταλγία το κουβάρι της ζωής της και της παιδικής της ηλικίας.

Στο "The 2Night Show" και την πολυθρόνα του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η γνωστή επιχειρηματίς Ελομίδα Βισβίκη και αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία αλλά και τη συμμετοχή της στο Cash or Trash.

«Το Ελομίδα ήταν αρχαίο ελληνικό, η μητέρα μου ήταν κλασσική φιλόλογος και ορίστε τα αποτελέσματα. Είχα έναν καθηγητή που μου έλεγε "να δω πώς θα κάνεις καριέρα με αυτό το όνομα;”. Μεγάλωσα στην Καισαριανή. Όταν πήγαινα στο δημοτικού έβλεπα την Μπέλλου να στέκεται στο καφενείο, δεν τολμούσε κανείς να την ενοχλήσει, έβλεπα τον Τσιτσάνη να έρχεται με την Mercedes του. Και σήμερα ακόμη είναι το ωραιότερο προάστιο της Αθήνας. Ο πατέρας μου ήταν ωρολογοποιός, το οποίο που ήταν ασυνήθιστο επάγγελμα. Ήταν καλλιτεχνάρα και η μαμά μου ήταν η φωνή της λογικής. Έφταναν στο ίδιο αποτέλεσμα με τον έναν να ακολουθεί γρήγορα την καρδιά του και ο άλλος με την λογική. Τελείωσα την Φιλοσοφική και πάντα ήμουν σε μια διπολικότητα. Με το που μπήκα στο πανεπιστήμιο, άρχισα να δουλεύω σε τράπεζα. Η δουλειά που έκαναν ήταν πολύ ωραία, ήμουν αναλύτρια. Έπρεπε να βλέπω κάθε εταιρία που έπαιρνε δάνειο και να εισηγούμαι τι δάνειο έπρεπε να πάρει και αν θα ήταν επικερδές για την τράπεζα. Ένιωθα ότι τα είχα όλα εγώ! Ήμουν η μόνη που ήξερα αρχαία ελληνικά. Μέχρι που με έκαναν προϊσταμένη δανείων και φρίκαρα και έφυγα» είπε αρχικά η Ελομίδα Βισβίκη.

«Σήμερα επενδύω σε νεόδμητες επιχειρήσεις, που είναι μικρές και δεν μπορούν να σηκώσουν χρηματοδότηση. Και υπάρχουν πάντα κάποιοι επενδυτές που μπαίνουν σε αυτές τις επιχειρήσεις για να τις βοηθούν. Είναι η δουλειά της αναλύτριας που έκανα. Έφτιαξα με τον αδελφό μου μια εταιρία διαφημιστική μετά την πούλησα, μετά έφυγα. Όταν νιώσω ότι κλείνει κάτι και λίγο πολύ θα επαναλαμβάνω τα ίδια, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Και ευτυχώς για μένα είμαι πολύ τυχερή» προσέθεσε.

«Στο “Cash or Trash” μου είπαν αν θέλω να το κάνω γιατί με πρότεινε η Ιόλη, που η μαμά της είναι φίλη μου. Μου αρέσουν τα ωραία πράγματα! Δεν έχω κρατήσει τίποτα. Έχω πάρει γύρω στα 30 αντικείμενα κι αυτή ήταν η συμφωνία με το STAR. Τους είπα "Θα τα πάρω όλα, θα τα μαζέψω και θα τα βάλω σε άλλη δημοπρασία, τα χρήματα θα τα διπλασιάσω και θα τα δώσω για κάτι καλό”. Ήταν πολύ ωραίο και το δέχτηκαν. Η δημοπρασία έγινε, συγκεντρώθηκαν 30.000 ευρώ και θα πάνε στους ανθρώπους της Θεσσαλίας. Είμαι πολύ χαρούμενη! Και τα δώσαμε όλα. Ακόμα και ένα δώρο που είχα πάρει στον άντρα μου για τα γενέθλιά του» είπε κλείνοντας.

