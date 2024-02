Life

“The 2night Show” - Αλέξανδρος Μουρατίδης: Όνειρο μου είναι να… τρυπήσω όλη την Ελλάδα! (βίντεο)

Τι είπε ο δημοφιλής στη νεολαία piercing artist για το παρλεθόν του και τους νέους επαγγελματικούς του στόχους.

Στο «The 2Night Show» την Τρίτη 03/02, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν και ο διάσημος body piercer Αλεξάνδρος Μουρατίδης. Ο body biercer που έγινε γνωστός μέσω του TikTok, μιλάει για την τέχνη του piercing, το όνειρό του να γίνει διάσημος και να… «τρυπήσει» όλη την Ελλάδα.

«Δούλευα για χρόνια σε delivery και μια μέρα αποφάσισα να πάω να μάθω να κάνω τατουάζ» μοιράστηκε ο καλλιτέχνης και προσέθεσε: «Ο tattoo artist της επιχείρησης μου πρότεινε να μάθω piercing και δέχθηκα με χαρά».

Ο Αλέξανδρος μίλησε εξάλλου και για την διαστρεβλωμένη εικόνα που δίνουν τα piercings στην κοινωνία ως δείγματα έξαλλης και… σατανικής ζωής και ιδεολογίας. «Είχα πάει ένα delivery σε μια γιαγιά, μόλις άνοιξε και με είδε, μου είπε "να πας στην εκκλησία" και μου έκλεισε την πόρτα!» ανέφερε γελώντας.

Ο καλλιτέχνης απάντησε στα ενδιαφέροντα ερωτήματα του Γρηγόρη Αρναούτογλου όπως, αν έχει μετανιώσει για τα tattoo που έκανε στο πρόσωπό του και πώς τον αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι; Τέλος, μίλησε για το μεγαλύτερο event που διοργάνωσε ποτέ, και εξήγησε πώς κατάφερε να μαζέψει 5.000 άτομα και να κάνει 1500 piercing σε μία ημέρα.

