Πολιτική

Κασσελάκης: Καταργώ τη βουλευτική ασυλία, αν εκλεγώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη.

-

Ανάρτηση σχετικά με το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία» που αναφέρει ότι είχε σταλεί στον τότε υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, «απόρρητη επιστολή» για το «φόβο δυστυχήματος», έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταργήσω όλες τις βουλευτικές ασυλίες - όλα τα βουλευτικά προνόμια. Η Βουλή δε θα εκθρέψει άλλον Κώστα Αχ. Καραμανλή», έγραψε.

Αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταργήσω όλες τις βουλευτικές ασυλίες - όλα τα βουλευτικά προνόμια.

Η Βουλή δε θα εκθρέψει άλλον Κώστα Αχ. Καραμανλή. pic.twitter.com/ldNuubDaUU — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 14, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Αλειφτήρας για αγρότες: Η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα είναι μονόδρομος (βίντεο)

Ναυτιλιακή - Ηρειώτης: “Ο Αιγύπτιος είχε σκοπό να πάρει όμηρο την Δέσποινα Καρνέση και…”

Άγιος Βαλεντίνος: Αστυνομικός σκότωσε μάνα και κόρη - Πως γλίτωσε η πρώην σύντροφος του