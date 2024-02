Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Ξέχασαν γάζα σε καισαρική και κινδύνεψε η ζωή της λεχώνας

Απίστευτη περιπέτεια νεαρής γυναίκας αμέσως μετά τη γέννηση του μωρού της.

Αντί να χαρεί μια από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ζωής της, τη γέννηση του παιδιού της, ένα απρόσμενο γεγονός μετά την καισαρική τομή για το δεύτερο παιδί της κόντεψε να της στοιχίσει την ίδια τη ζωή της. Είχε ξεχαστεί μια γάζα μέσα στο σώμα της γυναίκας από την επέμβαση της καισαρικής τομής σε ιδιωτική δομή, με αποτέλεσμα επί τρεις μήνες να έχει οχλήσεις στην κοιλιακή χώρα και πυρετό, μη μπορώντας οι γιατροί να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Μάλιστα έλαβε αντιβίωση που δεν επέδρασε, όπως ήταν φυσικό, ενώ ύστερα από τρεις μήνες υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία και η διάγνωση ήταν κακή, καθώς τόσο το λεπτό όσο και το παχύ έντερο, όπως η ίδια λέει, είχε υποστεί διάτρηση.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται με αναστόμωση του λεπτού εντέρου και με στομία στο παχύ έντερο. Για την αποκατάσταση της εκτομής θα χρειαστεί και δεύτερη επέμβαση για να ενωθεί το παχύ έντερο και να λειτουργήσει και πάλι.

Ωστόσο, η περιπέτεια της γυναίκας, όπως την εξιστορεί στο neakriti.gr, προκαλεί ανατριχίλα, αφού, όπως η ίδια λέει, αν καθυστερούσε λίγο ακόμη - υπενθυμίζεται ότι είχαν περάσει τρεις μήνες από την καισαρική και τη στιγμή που η γάζα τοποθετήθηκε και παρέμεινε στο σώμα της - θα ήταν πολύ αργά!

Όμως, όταν η ίδια, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, προχώρησε σε προεγχειρητικό έλεγχο και ήρθε σε επαφή με γενικό χειρουργό, καθ' υπόδειξη τόσο των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ όσο και του ιδιώτη γιατρού που την παρακολουθούσε, τότε κατάλαβε ότι τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα απ’ όσο είχαν εκτιμηθεί και πως κινδύνευε η ζωή της.

Τότε ήρθε η στιγμή να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ, όπου χρειάστηκε να γίνει το πρώτο χειρουργείο, να αφαιρεθεί η γάζα, εν συνεχεία να γίνει αναστόμωση στο λεπτό έντερο και στομία στο παχύ και σε χρόνο που θα υποδείξουν οι γιατροί, τουλάχιστον για ακόμη 8 εβδομάδες, δηλαδή συν δύο μήνες ταλαιπωρία, να ακολουθήσει η επόμενη επέμβαση για την πλήρη αποκατάσταση.

«Κινδύνευσε η ζωή μου»

Σύμφωνα με τη γυναίκα από το Ηράκλειο, που βρίσκεται νοσηλευόμενη στη Χειρουργική του ΠΑΓΝΗ, όλα ξεκίνησαν μετά από καισαρική τομή στην οποία υποβλήθηκε τον Οκτώβριο σε ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου.

«Ξεκίνησα να έχω οχλήσεις στην κοιλιακή χώρα. Τις πρώτες μέρες μετά την έξοδο από το μαιευτήριο έκανα συνεχώς δέκατα και δέκα μέρες περίπου μετά που γύρισα σπίτι 39-40 πυρετό. Μίλησα με τον γιατρό και πήρα αντιβίωση.

Τον τελευταίο μήνα είχα πόνο που συνοδευόταν με δέκατα», ανέφερε η παθούσα, η οποία συνέχισε την εξιστόρηση των γεγονότων: «Πήγα σε παθολόγο και ξεκίνησα έλεγχο, όπου βρέθηκε ότι κάπου υπάρχει μια φλεγμονή.

Η παθολόγος θορυβήθηκε από τον πόνο στην κοιλιακή χώρα, τα εργαστηριακά και τα δέκατα και ζήτησε υπερηχογράφημα, το οποίο επαναλήφθηκε. Επειδή η εικόνα έδειχνε φλεγμονή σε σημείο του εντέρου, η οποία δε διευκρινιζόταν, με έστειλε για αξονική τομογραφία την προηγούμενη Δευτέρα».

Μετά το υπερηχογράφημα, η γυναίκα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και τα ευρήματα άφησαν τους χειριστές και τους γιατρούς με το στόμα ανοικτό.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, «η αξονική διενεργήθηκε δύο φορές (πρωί και μεσημέρι), γιατί οι απεικονιστές δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Τους είπα “όχι”, όμως στη δεύτερη απεικόνιση επιβεβαίωσαν ότι το ξένο σώμα είναι εξωτερικά του εντέρου και πως πρόκειται για γάζα».

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της γάζας εξωτερικά και εφαπτόμενα του εντέρου, η γυναίκα, όπως λέει, επικοινώνησε με τον γιατρό-μαιευτήρα και τον επισκέφτηκε στο μαιευτήριο, όπου έκανε μία ακτινογραφία «και είδαν κι εκεί το ξένο σώμα», όπως λέει και συνεχίζει: «Μου ζήτησαν να πάω σπίτι και θα επικοινωνούσαν εκείνοι μαζί μου για το πότε θα με έβαζαν να το βγάλουμε, υποστηρίζοντας ότι είναι κάποια αιμοστατική γάζα ή σπόγγος που έπρεπε να διαλυθεί και δεν απορροφήθηκε.

Την Τρίτη, δηλαδή μία μέρα μετά την αξονική, μίλησα το πρωί με τον μαιευτήρα και μου είπε να πάω Πέμπτη για προεγχειρητικό και να μπω Παρασκευή πρωί-πρωί για να το αφαιρέσουν λαπαροσκοπικά και το πολύ Σάββατο θα έβγαινα να πάω σπίτι μου.

Στο μεταξύ, βγήκε η γνωμάτευση της αξονικής, η οποία έδειχνε ότι έχει διαβρωθεί το παχύ και το λεπτό έντερο και έχουν δημιουργήσει μια επικοινωνία μεταξύ τους.

Επικοινώνησα πάλι με τον μαιευτήρα, ο οποίος με καθησύχασε ότι θα υπάρχει χειρουργός, αλλά και τα πράγματα δεν μπορεί να είναι τόσο σοβαρά όσο φαίνονται και πως μπορούν να το αναλάβουν και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Το βράδυ της Τρίτης με παρέπεμψε σε γενικό χειρουργό, που θα ήταν μέσα στο χειρουργείο της Παρασκευής και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς είναι δυνατόν η αξονική να έχει αυτήν την κλινική εικόνα κι εγώ να είμαι όρθια.

Όμως μου είπε ότι, σε περίπτωση που ισχύει η εικόνα της αξονικής, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να μπει χειρουργείο αν δεν το ξεκαθαρίσουμε και μου ζήτησε να κάνω κολονοσκόπηση».

«Την Τετάρτη το πρωί μεταφέρθηκα με όλες μου τις εξετάσεις στο ΠΑΓΝΗ που εφημέρευε, όπου οι εξετάσεις αξιολογήθηκαν από το τμήμα του αξονικού και της Γενικής Χειρουργικής και αποφασίστηκε από τον θεράποντα ιατρό ότι πρέπει να μπω εσπευσμένα χειρουργείο γιατί η γάζα αυτή είχε πράγματι τρυπήσει το παχύ έντερο και είχε δημιουργήσει δύο τρύπες στο λεπτό.

Μπήκα την Τετάρτη, το λεπτό έντερο αναστομώθηκε, ενώ το παχύ κόπηκε σε ένα μέρος του και βγήκε σε στομία, η οποία θα παραμείνει τουλάχιστον 8 εβδομάδες, οπότε θα γίνει δεύτερο χειρουργείο για την επανένωση του εντέρου.

Αν το χειρουργείο δε γινόταν άμεσα, στην όποια αναβολή θα μπορούσε να μην είχα προλάβει να έρθω», καταλήγει η νεαρή μητέρα, που ταλαιπωρείται ήδη τρεις μήνες και ως φαίνεται έχει ακόμη τουλάχιστον άλλους δύο για αποκατάσταση, γιατί απλώς ξεχάστηκε στο σώμα της, στη διάρκεια καισαρικής τομής, μία γάζα!

Πηγή: neakriti.gr

