Κοινωνία

Τέμπη - Προϊστάμενος ΟΣΕ: Εγινα αποδιοπομπαίος τράγος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει, σε αίτημα αποφυλάκισης, ο προϊστάμενος του τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ, την περίοδο της τραγωδίας των Τεμπών.

-

Aίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε στις 13 Φεβρουαρίου, στον ειδικό εφέτη ανακριτή Λάρισας ο προϊστάμενος του τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ, την περίοδο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Μαζί με τον σταθμάρχη Λάρισας, που είχε βάρδια τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, παραμένουν για πάνω από δέκα μήνες προφυλακισμένοι, κατηγορούμενοι μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροήν και διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης που είχε καταθέσει τον περασμένο Ιούλιο απορρίφθηκε από τον εφέτη ανακριτή, ενώ το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας με βούλευμά του είχε παρατείνει την προσωρινή του κράτηση έως την 31η Μαρτίου 2024. Την πολυσέλιδη αίτηση υπογράφουν οι συνήγοροι Θέμης Σοφός και Γιάννης Γλύκας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, για την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο δυστύχημα, ο άλλοτε προϊστάμενος του τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας επαναλαμβάνει ότι ο σταθμάρχης που εκτελούσε απογευματινή βάρδια κακώς εγκατέλειψε το πόστο του νωρίτερα από το προβλεπόμενο. «Ουδέποτε ενημερώθηκα αφενός για το γεγονός ότι ο ίδιος έφυγε, αφετέρου ότι ο Σ. (ο σταθμάρχης που εκτελούσε βάρδια την ώρα του δυστυχήματος) είχε μείνει μόνος του και υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα». Για το γεγονός ότι ο ίδιος είχε αναθέσει στον εν λόγω σταθμάρχη να εκτελέσει μόνος του νυχτερινή βάρδια, ο προφυλακισμένος πρώην υπάλληλος του ΟΣΕ υπογραμμίζει στο αίτημα αποφυλάκισής του: «Κατόπιν των διαβεβαιώσεων που έλαβα από τον κεντρικό σταθμάρχη Λάρισας για την επάρκεια των νεοπροσληφθέντων σταθμαρχών έκανα την κατανομή των βαρδιών και πρότεινα το πρόγραμμα των υπηρεσιών στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας. Ο κεντρικός σταθμάρχης Λάρισας δεν εξέφρασε την παραμικρή αντίρρηση».

Ο προφυλακισμένος πρώην προϊστάμενος του τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας, πάντως, στην αίτηση αποφυλάκισής του προχωρεί και σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με όσα ακολούθησαν το δυστύχημα. Οπως, για παράδειγμα, ότι στις 2 Μαρτίου 2023 έγινε «μυστική» –όπως τη χαρακτηρίζει– συνάντηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Μεταφορών με τρεις σταθμάρχες της Λάρισας, μέλη της ΔΑΚΕ, με τον ίδιο σε ρόλο «αποδιοπομπαίου τράγου». Σε άλλο σημείο της αίτησής του εγείρει το ερώτημα γιατί δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στο πλαίσιο της ανάκρισης η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), οι υπεύθυνοι της Hellenic Train και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης νέων σταθμαρχών.

«Εκρηκτικό μείγμα»

Αναφορά κάνει ακόμη στα σοβαρά προβλήματα έλλειψης προσωπικού στον ΟΣΕ αλλά και στη μη λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, εξαιτίας της μη υλοποίησης της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

«Η έλλειψη χρηματοδότησης για τη συντήρηση της υποδομής σε συνδυασμό με τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα, το οποίο ανέκαθεν προβλημάτιζε τους εργαζομένους για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ομαλή λειτουργία επιβατικών και εμπορικών αμαξοστοιχιών», αναφέρει στο υπόμνημά του προς τον ειδικό εφέτη ανακριτή. Τον καλεί, δε, να βρει το θάρρος να σταματήσει την προσωρινή κράτησή του, η οποία όπως υποστηρίζει «διατηρείται με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση της κοινής γνώμης και δεν ερείδεται σε πραγματικά περιστατικά, ούτε καν στον νόμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Η στιγμή της κατολίσθησης σε ορυχείο όπου παγιδεύτηκαν εργάτες (βίντεο)

Ναυτιλιακή - Ηρειώτης: “Ο Αιγύπτιος είχε σκοπό να πάρει όμηρο την Δέσποινα Καρνέση και…”

ΕΚΠΑ- Αντιπρύτανης: ψευδές ότι εγώ "κατέβασα" τον server στην εξεταστική