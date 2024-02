Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Οργή λαού έναν χρόνο μετά τους σεισμούς

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου αποτυπώνουν το δυσμενές κλίμα για κυβέρνηση και αντιπολίτευση, έναν χρόνο μετά την τραγωδία με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Την οργή των πολιτών εναντίον της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης, έναν χρόνο μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, καταγράφουν στο νέο επεισόδιο της σειράς οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην περιγραφή τους για το εν λόγω επεισόδιο, «Εξαγριωμένος ο κόσμος, ειδικά στην Αντιόχεια, την πόλη με τις μεγαλύτερες καταστροφές από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023. Το 80% της Πόλης γκρεμίστηκε αλλά ελάχιστα έχουν γίνει για να επανέλθει η ζωή στους κανονικούς της ρυθμούς. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία ζει ακόμη σε κοντέινερ και αντίσκηνα ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση ξεκίνησαν προεκλογική εκστρατεία για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Δείτε τί είπε ο Ταγίπ Ερντογάν και τους εξόργισε ακόμη παραπάνω, τί είπε ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος και τί είπε η αντιπολίτευση. Από ευτράπελα άλλο τίποτε!”

