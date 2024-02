Life

“Η Μάγισσα”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι απόσπασμα από το συγκλονιστικό, νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, “Η Μάγισσα”.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Δαμιανή και Αντρέι έτοιμοι να οδηγήσουν τους Λασκαραίους στην κόλαση

«-Κανείς δε θα μου σταθεί εμπόδιο…

- Άλλο βήμα δε θα σ΄ αφήσω να κάνεις, ούτε θα γλυτώσεις…»

Sneak preview





ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 55

Η Θεοφανώ παίρνει το ρίσκο και συναντά την Κυπριανή κατά πρόσωπο. Η συζήτησή τους, όμως, θα πάρει επικίνδυνη τροπή.

Μετά την ακύρωση της συμφωνίας με τον Δραγουμάνο, οι σχέσεις των Λασκαραίων με τους Γερακάρηδες φτάνουν ξανά στα άκρα.

Ο Τζανής προσπαθεί να βρει τρόπους για να επιβιώσει, αλλά η ζωή έξω απ’ την ασφάλεια του πύργου, προμηνύεται δύσκολη.

Ο Βρώτσος παρακούει μια εντολή του Αντρέι, που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Μια επιστροφή στον πύργο των Γερακάρηδων θα ανατρέψει ξανά τα δεδομένα.

Ο Αντρέι μαθαίνει πως η Θεοφανώ βρήκε καταφύγιο στο μοναστήρι, αλλά η Θεοφανώ έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση για τον πατέρα της. Θα καταφέρει ο Αντρέι να την εντοπίσει;

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

