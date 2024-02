Κόσμος

Κύπρος: Αντιδράσεις για προβολή βίντεο του Μητροπολίτη Μεσογαίας σε σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο παρουσιάζει ομιλία του Μητροπολίτη Μεσογαίας, στο οποίο εξηείγιατί η Εκκλησία θεωρεί πως δεν μπορεί να υπάρξει ψυχοσωματική ένωση ανάμεσα σε ομόφυλο ζευγάρι.

-

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο, ένα βίντεο τριών λεπτών, που παρουσιάστηκε σε μάθημα θρησκευτικών σε Λύκειο της Λευκωσίας. Στο βίντεο, παρουσιάζεται ένα μέρος από ομιλία του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικολάου, στο οποίο αναφερόταν στην ένωση δύο ανθρώπων μέσω της αγάπης.

Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη, σκοπός μίας σχέσης είναι να επιτευχθεί ψυχοσωματική ένωση.

"Είναι μια μήτρα ο γάμος που γεννά ζωή, γεννά τα παιδιά. Σκοπός είναι η αγάπη να δώσει ένωση. Για να γίνει ψυχοσωματική ένωση, πρέπει να είναι συμπληρωματικοί άνθρωποι, όχι ίδιοι. Δεν ενώνονται δυο άντρες μαζί, ούτε δυο γυναίκες. Συμπληρωματική ανατομικά είναι ένας άντρας και μια γυναικά" είπε.

Ανέφερε τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία θεωρεί πως δεν μπορεί να υπάρξει ψυχοσωματική ένωση δύο ανδρών ή δύο γυναικών.

"Η φυσιολογία τους. Όλα τα συστήματα σωμάτων είναι ιδιά στον άντρα και στη γυναικά. Η μονή διαφορά είναι στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Όλες οι λειτουργίες υπηρετούν το σώμα. Η αναπαραγωγική λειτουργία δεν μπορεί να λειτουργήσει για τον ίδιο τον άνθρωπο.

Όλες οι λειτουργίες γίνονται αντανακλαστικά. Αυτή η λειτουργία (σσ. η αναπαραγωγική) υπόκειται στον ίδιο τον άνθρωπο."

Έκλεισε υπογραμμίζοντας πως "η ετεροφυλικοτητα είναι απαραίτητος όρος για την ένωση των ανθρώπων".

Οι δηλώσεις του Μητροπολίτη και το γεγονός ότι το βίντεο προβλήθηκε στη τάξη, οδήγησαν μητέρα μαθήτριας, να ζητήσει εξηγήσεις από τη διεύθυνση του σχολείου, αφού θεώρησε πως επρόκειτο για ομοφοβική δραστηριότητα που δεν είχε θέση μέσα στην τάξη.

Επειδή έκρινε πως δεν υπήρξε ικανοποιητική αντίδραση από τη διεύθυνση του Σχολείου, απευθύνθηκε στην βουλευτή Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η οποία ζήτησε εξηγήσεις από το υπουργείο Παιδείας. Η υπουργός διέταξε έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη. Η προβολή του βίντεο δεν περιλαμβανόταν στη διδακτική ύλη και αποτελούσε πρωτοβουλία του καθηγητή Θρησκευτικών.

Η παρέμβαση του υπουργείου μετά την καταγγελία της κας Ατταλίδου, προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, βουλευτή Παύλου Μυλωνά, ο οποίος θεώρησε ότι τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν μέθοδο τρομοκράτησης και φίμωσης όσων διαφωνούν με τη woke ατζέντα.

Ο κ. Μυλωνάς σε επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας της Κύπρου, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε πως «δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η φασιστική νοοτροπία να επιβάλλεται η εκπαίδευση των παιδιών από βουλευτές ή οργανωμένα σύνολα που δεν σέβονται την αντίθετη άποψη».

Η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου απάντησε στον συνάδελφο της Παύλο Μυλωνά γράφοντας στο Χ, «Ανεπίτρεπτη η άγνοια του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Παύλου Μυλωνά για το τι εστί φασισμός! Ο φασισμός πηγάζει από το μίσος και στοχεύει πάντα τους ευάλωτους!»

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Η στιγμή της κατολίσθησης σε ορυχείο όπου παγιδεύτηκαν εργάτες (βίντεο)

Ναυτιλιακή - Ηρειώτης: “Ο Αιγύπτιος είχε σκοπό να πάρει όμηρο την Δέσποινα Καρνέση και…”

ΕΚΠΑ- Αντιπρύτανης: ψευδές ότι εγώ "κατέβασα" τον server στην εξεταστική