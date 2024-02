Καιρός

Καιρός: καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη

Που θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές και στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη αναμένεται άστατος, Πιο συγκεκριμένα, στη δυτική Μακεδονία θα είναι γενικά αίθριος ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Χαλκιδική νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός. Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην Εύβοια τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα βόρεια 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και στις Σποράδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

θα φτάσει τους στα ανατολικά και βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

