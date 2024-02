Παράξενα

Τζουλιάν Ασάνζ: Καλλιτέχνης απειλεί να καταστρέψει έργα τέχνης αν δεν ελευθερεωθεί

Ανάμεσα στα έργα βρίσκονται πίνακες του Πικάσο, του Ρέμπραντ και του Γουόρχολ, η αξία των οποίων ξεπερνά, σύμφωνα με τον ίδιο, τα 42 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Αντρέι Μολόντκιν ισχυρίζεται ότι έχει συγκεντρώσει 16 έργα τέχνης, μεταξύ αυτών του Πικάσο, του Ρέμπραντ και του Γουόρχολ, η αξία των οποίων ξεπερνά, σύμφωνα με τον ίδιο, τα 42 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έχει τοποθετήσει, όπως λέει, σε χρηματοκιβώτιο 29 τόνων με «εξαιρετικά διαβρωτική» ουσία, που μπορεί να τα καταστρέψει πλήρως.

Στόχος του, να μην πεθάνει στη φυλακή, αλλά να απελευθερωθεί, ο Τζούλιαν Ασάνζ. Συνεργός του, η σύντροφος του Ασάνζ, που αναμένει την απόφαση για την τελευταία έφεση που ασκήθηκε ώστε να μην εκδοθεί ο ιδρυτής των Wikileaks στις ΗΠΑ, όπου διώκεται για κατασκοπεία.

Όπως δήλωσε "από τη στιγμή που είναι (ο Ασάνζ) στη φυλακή, έχουμε όλο και λιγότερη ελευθερία της πληροφορίας, του λόγου και του Τύπου."

Ο Ασάνζ καταζητείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για φερόμενη συνωμοσία με σκοπό την απόκτηση και αποκάλυψη πληροφοριών εθνικής άμυνας, μετά τη διαρροή εκατοντάδων χιλιάδων εγγράφων σχετικά με τους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Ο ίδιος αρνείται κάθε αδίκημα.

Εδώ και πέντε χρόνια κρατείται σε φυλακές του Λονδίνου, με την τελευταία του έφεση να αναμένεται να εκδικαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της πόλης την επόμενη εβδομάδα. Εκατοντάδες διαδηλώσεις υπέρ της απελευθέρωσής του έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ στο πλευρό του έχουν σταθεί καλλιτέχνες, όπως ο Ρότζερ Γουότερς, η Βιβιέν Γουεστγουντ και η Πάμελα Άντερσον.

