Τέμπη: τα λάθη στην έρευνα για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα (βίντεο)

Ο Τάσος Τέλλογλου επέστρεψε στα Τέμπη, για να καταγράψει τι πήγε λάθος στις έρευνες, για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Του Τάσου Τέλλογλου

Έναν χρόνο μετά την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, ο Εφέτης ανακριτής στη Λάρισα κάνει αγώνα δρόμου, προκειμένου να μην συμπληρωθεί το 18μηνο και αφεθούν ελεύθεροι, οι προσωρινά κρατούμενοι.

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης που εχασε στο ίδιο δρομολόγιο τη συζυγό του Βάσω είναι αυτός που έκανε μήνυση για την μεταφορά της σκηνής του εγκληματος σε χώρο του ΟΣΕ

Όπως αναφέρει στον ΑΝΤ1: "Το συντονιστικό πολιτικής προστασίας επρεπε να σηκώσει τα βαγονια να συλλέξει τραυματίες και σωρούς και να τα αφήσει στη συνέχεια όπως είχαν μέχρι το τέλος της ανάκρισης... ο νόμος λέει ότι μέχρι το τέλος της ανάκρισης δεν αγγίζουν τίποιτα"

Η ερευνα μετά το δυστύχημα δεν ξεκίνησε με καλούς οιωνούς. Αστυνομία και Πυροσβεστική ηταν προσανατολισμένες πρώτιστα στη διάσωση επιζωντων με αποτέλεσμα σε αντίθεση με αεροπορικά δυστυχήματα να μην απομονωθεί σωστά ο χώρος της τραγωδίας .

Ο μηχανικός Κώστας Λακαφώσης συμβουλεύει κάποιες από τις οικογένειες των θυμάτων και αναφέρει χαρακτηριστικά: "Κάποιες δειγματληψίες στο σημείο εγιναν 29 μέρες μετά το ατύχημα, εγιναν στις 29 Μαρτίου ενώ θα επρεπε να εχουν γίνει την 2η Μαρτίου".

Στις 3 Μαρτίου ουτε τρία 24ωρα μετά την τραγωδία, μπήκαν νταλίκες στον χώρο και αρχισαν να μεταφέροιυν τα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχία IC 62 με γερανούς ενώ λίγο αργότερα το χώμα γύρω από τον τόπο του ατυχήματος μπαζώθηκε.

Όπως τονίζει ο Κώστας Λακαφώσης, "δεν εγινε κανένας αποκλεισμός του χώρου και η βιασύνη αυτή για την αποκατάσταση του χώρου οδήγησε σε βιαστική ερευνα για τα ανθρώπινα υπολείμματα..."

Στις 30 Μαίου 2023 ο Κώστας Λακαφώσης επισκέπτεται το χώρο του ΟΣΕ στο Κουλούρι και πάει κατευθείαν στο χώρο που βρίσκονταν τα αποκαίδια του κυλικείου της αμαξοστοιχίας. Ψάχνει εκεί που πιστεύει ότι καθόταν η μέχρι και σήμερα αγνοούμενη Εριέττα Μόλχο και η παρέα της και επιβεβαιώνει ότι η ερευνα δεν είχε γίνει σωστά.

Όπως επισημαίνει, "όταν βρίσκουμε στις 30 Μαίου στο κυλικείο σε χώρο που ξεραμε ότι υπήρχε κάτι υπολείμματα από γεννετικό υλικό τότε ξέρουμε ότι δεν ψάχτηκαν σωστά όλα όσα επρεπε να ψαχτούν".

Στα μέσα Νοεμβρίου ο Λακαφώσης και μια ομάδα ακόμα ερενητών με σκύλο ξαναψάχνουν στο Κουλούρι .Το αποτελέσματα χωρίς να αλλάζουν βασικές παραδοχές για τους νεκρούς αλλά και την αγνοούμενη εισφέριουν συγκεκριμένα ευρήμματα





28 δείγματα βιολογικού υλικού

4 κινητά τηλέφωνα

1 γυναικεία τσάντα .

2 ζευγάρια σκουλαρίκια .

2 τσάντες με κοσμήματα .

1 ρολόι .

1 μπρελόκ

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν σήμερα καταφέρει να αποτυπώσουν ακριβώς που καθόταν ποιο θύμα του τραγικού δυστυχήματος, αλλά και γιατί σώθηκαν αυτοί που σώθηκαν. Για παράδειγμα στο βαγόνι του κυλικείου όσοι κάθονταν δεξιά πλευρά όπου υπήρχαν μονά τραπέζια βγαίνουν ζωντανοί. Αντίθετα αυτοί που κάθονταν αριστερά, χάθηκαν. Εκεί, θεωρούν πλέον οι αρχές ότι καθόταν τόσο η Εριέτα Μόλχο όσο και ένα φιλικό της ζευγάρι.

Παρά την τεράστια προσπάθειά τους επί 11 μήνες οι ανακριτικές αρχές πρέπει τώρα να κάνουν πρόσθετες ανακριτικές πράξεις για κενά που δημιουργήθηκαν στην ερευνα από την αρχή .Αλλά και για κάποιες απαντήσεις ίσως να είναι πλέον πολύ αργα για να πάρουν.

